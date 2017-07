Apoio a Michel Temer gera clima de guerra no PSDB nacional

Más companhias

As folhas revelaram ontem o clima de guerra aberta entre os caciques tucanos. Em uma delas, o senador Tasso Jereissati, do Ceará, se queixou a aliados da atitude de seu colega catarinense e líder do partido no Senado, Paulo Bauer, por ter aparecido ao lado do presidente Michel Temer em pronunciamento feito após ter sido denunciado pela Procuradoria Geral da República, semana passada.

Cadeira de rodas

Pelo fato de haver recursos complementares do Ministério da Saúde para tal fim, bem como previsão no planejamento financeiro do Estado, poderá ser criado em SC o Programa Cadeira de Rodas Motorizada, pelo qual a Secretaria de Estado da Saúde cederá o equipamento, de forma gratuita, às pessoas cujas deficiências (como distrofia muscular progressiva) não permitam a utilização de cadeira de rodas manual.

Contestado

Entristece saber que mesmo nos municípios que fazem parte do Vale do Contestado, a famosa Guerra do Contestado não tenha ênfase no ensino. Conforta um pouco saber que alguém percebeu isso e projeto em tramitação na Assembleia Legislativa visa alterar o Plano Estadual de Educação (Lei 16.794, de 2015), para se poder fazer a inclusão daquele assunto. Mas está lá, nas atuais grades, conteúdos sobre a Revolução Farroupilha, Balaiada, Inconfidência Mineira e, se não se duvidar, até uma tal de Revolta de Beckmann.

Realeza na Ilha

Cristina de Ligne e Orleans e Bragança, princesa belga casada com D. Antonio de Orleans e Bragança, descendente direto de D. Pedro II, estará na Ilha de SC, dia 7, às 21 horas, como patronesse do Concerto Santo Ivo 2017, no Teatro Ademir Rosa, juntando no palco o pianista Alberto Heller e a cantora francesa Lauriane de Hubsch. A renda vai para as obras sociais da Fraternidade Santo Ivo, no Morro do Horácio, em Florianópolis.

Tecnologia

Alguns pescadores artesanais da Ilha de SC guardam um segredo entre eles: estão fazendo uso de drones para localização de cardumes perto da costa. Não querem que ninguém saiba para não magoar os famosos olheiros, que não empurram o barco, não cercam cardumes, não puxam a rede e nem contam os peixes. São aqueles que, como uma lente poderosa, usam os olhos, atentos e experientes, para identificar manchas escuras na imensidão das águas e saber que são tainhas. No alto de um morro ou pedra, dão um sinal a quem está na praia para jogar os barcos na água.

Tragédia sem fim

As consequências do acidente aéreo da Chapecoense parecem não ter fim. A família do jornalista Guilherme Mattos, uma das vítimas, está acionando o clube, a empresa aérea LaMia e a seguradora boliviana Biza. O pedido é de indenização ao pai, mãe e irmão, pelo ocorrido. A ação está na 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

Segurança

Não é só o custo bem mais em conta, mas principalmente a ainda relativa tranquilidade que está fazendo Florianópolis tirar alguns eventos inicialmente agendados para a cidade do Rio de Janeiro, assolada pela violência, corrupção e um governo estadual falido. Empresas cariocas estão reagindo, oferecendo descontos, mas sem os resultados esperados.

Seres sensíveis

Estão sendo escolhidos data e local, em Florianópolis, para a primeira audiência pública sobre o projeto de lei 160/2017, do deputado Fernando Coruja (PMDB), que é médico. O propósito é mudar o Código Estadual de Proteção aos Animais para reconhecer cães e gatos, principalmente, como seres que percebem pelos sentidos e recebem impressões. No Senado tramitam projetos que criam o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais e o que institui o Estatuto dos Animais.

Serra das rãs

Prefeitos do extremo-sul do estado estão bravos com o governo estadual pela paralisação das obras de pavimentação da bela estrada da Serra do Faxinal, que liga o litoral sul à serra gaúcha. Começaram a pararam seguidamente várias vezes. Uma delas porque ambientalistas de bar e passeata descobriram que algumas rãs ficariam sem passagem de um lado a outro com o asfalto, obrigando mais um projeto e com ele o aumento do custo em alguns milhões.

Bola oval

Vem aí a edição de 2017 do Brasil Futebol Americano (BFA), com 30 times espalhados pelo país e divididos em quatro conferências. Na Sul, com sete times, estão os o T-Rex, de Timbó, e o Istepôs, de São José. O clube de Timbó vem chamando a atenção por dois fatos: ser o atual campeão da modalidade e mandar os jogos em sua moderna arena.

DETALHES

Cinismo do cinismo em frase dita pelo ex-presidente Lula: “Se tiver uma decisão que não seja a minha absolvição, quero dizer que não vale a pena ser honesto neste país”.

Pesquisa divulgada ontem revela o que poucos percebem: 73% das pessoas não curtem ver fotos de férias dos amigos nas redes sociais. Inveja? Pode ser.