Após alteração de data, grupos desistem de participar do desfile da Fenarreco

Com a mudança de data do desfile da 37ª Fenarreco para sábado, 12, diversos grupos desistiram de participar do evento que marca a abertura da festa. A alteração acontece por conta da previsão de chuva intensa e de diversos alertas da Defesa Civil de Santa Catarina para a região do Vale do Itajaí.

Apesar da alteração no desfile, a sangria e abertura oficial da Fenarreco permanecem para esta quinta-feira, 10. O desfile de sábado começa a partir das 17h. A festa possui entrada gratuita em todos os dias.

Até o momento, a relação com todos os grupos confirmados no evento possui 63 nomes, de acordo com a diretora-geral de Educação, Ivanete Groh. Os grupos que desistiram de participar do desfile seriam de entidades não relacionadas ao serviço público, como empresas privadas, por exemplo. Conforme o colunista do jornal O Município, André Groh, dos 40 inscritos inicialmente, pelo menos 18 cancelaram sua participação no desfile.

Conforme a coluna, a nova data, que ocorre no mesmo dia que o desfile da Oktoberfest, que também foi alterado por conta da previsão de chuvas, não teria sido discutida entre os participantes. Assim, afetando o planejamento e programação dos grupos.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Brusque, Valdir Walendowsky, comenta que a desistência está restritamente associada à chuva. E que, até o momento, esta foi a única alteração no desfile.

De acordo Walendowsky, até ontem, haviam mais de 90 grupos inscritos, porém, na terça-feira, 9, pelo menos cinco cancelaram a participação. “É muito pouco pelo número de grupos inscritos, pelo número de pessoas”. Conforme o secretário, cerca de 4 mil pessoas devem desfilar pela avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro. “Nunca teve um desfile tão grande assim”, afirma.

Sobre a expectativa de grande público, Valdir diz que houve um grande trabalho das equipes da prefeitura na promoção da Fenarreco e também em outros setores que interferem diretamente na experiência das pessoas que frequentam a festa. “Esse é um passo que a gente quer dar a cada evento que passar. Nós queremos chegar com um objetivo maior, de tornar a festa cada vez mais atraente para o público”, conta.

“O que é melhor para o público? Com relação à recepção, com relação à decoração, com relação à segurança. Então a gente está olhando muito para isso. A gente quer que as pessoas entrem na Fenarreco e saiam melhor do que entraram. Esse é o nosso maior objetivo”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico.

