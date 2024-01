Após disputar eleição contra André Vechi, PP deve entrar para base do governo em breve

O governo do prefeito André Vechi (PL) deve contar com mais um partido na base de apoio em breve. O PP, adversário de Vechi com Alessandro Simas na eleição de 2023, pode entrar para o governo após um acordo estadual. A tendência é que, em Santa Catarina, PL e PP estejam juntos nas eleições de 2024.

Recentemente, porém, a ex-vereadora Ana Helena Boos (PP) e o ex-secretário de Saúde Humberto Fornari (PP) foram demitidos da chefia do Desenvolvimento Econômico e do Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev). Ambos eram remanescentes da gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), hoje adversário político de Vechi.

O Município apurou que os dois haviam sido mantidos no cargo por decisão própria do prefeito, sem acordo com o PP. Sendo assim, o partido ainda deve compor a base, mesmo com a demissão dos filiados. Corre nos bastidores que Humberto e Ana Helena serão candidatos a vereador. Ainda conforme apurado por O Município, o PP convidou o vereador André Rezini (Republicanos) para se filiar à sigla.

A aproximação do PP ao governo deve ser observada nos próximos dias. O ex-vereador Ademilson Gamba, o Nino (PP), deve assumir o cargo de diretor em alguma pasta do governo em fevereiro. O PP se organiza para as eleições de 2024 após ter ficado em segundo na disputa eleitoral fora de época a prefeito em 2023.

