O Chalé do Paraíso, no bairro Cedro Alto, em Brusque, receberá nos dias 26, 27 e 28 de julho a III Amostra de Casamento, promovida pela Daro Eventos. O tão sonhado casamento precisa ser planejado nos mínimos detalhes para ser perfeito e inesquecível. A cerimônia e a festa precisam ser completamente pensadas, incluindo decoração, vestido e terno, assessoria, cerimonial, decoração, bolo, doces, música, fotografia, filmagem, drinks e muito mais. Na amostra, os casais terão a oportunidade de receber auxílio, por meio de diversos fornecedores, como preparação para a data especial.

“O evento apresenta um conceito inovador no segmento de casamentos e reúne fornecedores da região com exposições e degustações”, explica Daiana Muller, administradora do Chalé do Paraíso e da Daro Eventos.

As duas primeiras edições da Amostra de Casamento da Daro Eventos tiveram tamanho sucesso que uma terceira edição não poderia deixar de ser realizada, depois de tantos feedbacks positivos que o evento recebeu.

“Neste ano, vamos repetir a fórmula, com muito carinho e dedicação”, garante Daiana. O Chalé do Paraíso será novamente o maravilhoso cenário da Amostra de Casamento. O objetivo principal do evento é aproximar noivas e prestadores de serviços na área de festas e casamentos.

“Vai casar e não sabe por onde começar? Então venha participar da III Amostra de Casamento no Chalé do Paraíso, em Brusque”, convida a administradora da Daro Eventos. As vagas para o evento são limitadas e é necessário garantir ingresso pelo Sympla, válido para os três dias de evento.

