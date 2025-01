Diferenciais e sustentabilidade

A coleção inclui novidades que ampliam o portfólio da Appel Home, como o Jogo de Cama Bambu, um material sustentável que oferece conforto e durabilidade, além de uma nova linha de aromas.

Outra inovação é a Toalha In Natura, que ainda será lançada e faz parte da Cápsula Golden. Ela será acompanhada de uma tag semente para plantio, promovendo a conexão com o meio ambiente. Parte das vendas será destinada à preservação da RPPN Chácara Edith, em Brusque.

Rafael Appel, diretor da empresa, compartilha as expectativas para a nova coleção: “queremos que nossos produtos sejam mais do que itens para casa, mas também uma conexão profunda com os consumidores, proporcionando conforto e inspiração. Esta coleção é um compromisso de continuar inovando e ouvindo quem mais importa: nossos clientes”.