A Appel Home, empresa brusquense pioneira na fabricação de toalhas, deu início às comemorações dos 50 anos da empresa na quarta-feira, 17, as quais serão celebradas em 2025. Para marcar a ocasião, um evento foi realizado na deslumbrante Casa Medina, em Balneário Camboriú. Estiveram presentes convidados, familiares, grandes clientes e o ator, produtor e palestrante Nelson Freitas, apresentado como embaixador da empresa na campanha.

Atualmente listada entre as 10 maiores fabricantes de toalhas do país, a Appel Home conta com um catálogo completo com mais de 500 produtos no setor de cama, mesa e banho. As peças são comercializadas através do setor de vendas internas e dos mais de 40 representantes espalhados pelo Brasil.

Outro destaque é o parque fabril de mais de 13 mil m² de área construída, considerado um dos mais modernos do país no setor. Os colaboradores, que impulsionam a empresa, já ultrapassam os 300. Por mês, mais de 150 toneladas de toalhas são produzidas.

“Presente no mercado desde 1975, a Appel se estabeleceu como um pilar fundamental na região de Brusque, não apenas como impulsionadora da economia local, mas também como membro ativo da comunidade. A marca evoluiu, adaptando-se às mudanças do mercado e às necessidades dos nossos clientes, sem perder de vista os valores que nos definem. Nossa capacidade de adaptação tem sido crucial para o nosso sucesso e permanência. Continuaremos a evoluir, sempre com o objetivo de contribuir positivamente para a região e para a qualidade de vida de quem vive aqui”, destacou o diretor da marca, Eder Appel. O evento também contou com a presença de Delton Batista, presidente do LIDE.