Arcebispo de Gaspar é anunciado como novo cardeal da Igreja Católica

O Vaticano anunciou, neste domingo, 6, os novos 21 cardeais da Igreja Católica. Um deles é o gasparense Dom Jaime Spengler, atual arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Os novos cardeais irão assumir em 8 de dezembro. Com a nomeação de Dom Jaime Spengler, o Vaticano terá oito brasileiros entre os 122 participantes do grupo responsável por escolher o próximo Papa, após Francisco morrer ou abdicar do cargo.

Carreira

Dom Jaime Spengler é natural de Gaspar, tem 64 anos, é arcebispo metropolitano de Porto Alegre desde 2013 e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano no mandato 2023–2027.

Formado em Filosofia pelo Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo (PR), e Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ), concluindo-o no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel, é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, na Itália.

Foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 1990, em Gaspar. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar.

