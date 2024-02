A Atlas Negócios Imobiliários inaugurou seu mais novo espaço na avenida Beira Rio, em Brusque, na última ça-feira, . O ambiente, que conta com uma linha de design luxuosa, traz aconchego e conforto para os amigos, clientes e parceiros da empresa.

Sob a direção dos sócios André Luiz de Souza e Carlos Alberto Heckert, ambos com anos de experiência no ramo imobiliário, o novo espaço redefine os padrões de atendimento, focando na humanização do processo e sempre buscando as melhores soluções para cada cliente.

Ambiente alinhado com os objetivos

Fundada em 2021, a Atlas Negócios Imobiliários começou sua história em um ambiente com 36 m². Pouco tempo depois, houve uma mudança para um espaço maior devido à necessidade da empresa, que já realizava grandes negócios no setor. Os avanços simbolizam, de forma clara, a afirmação de uma marca que vem revolucionando o mercado imobiliário da região de Brusque e do Litoral catarinense nos últimos anos.

“Essa nova mudança busca representar o tipo de relação que queremos com nossos clientes e parceiros. Aqui eles vão encontrar um ambiente acolhedor e confortável, além de uma equipe de primeiro nível. Temos agora um espaço mais corporativo, com uma estética séria, que vem ao encontro da linha de profissionalismo que já temos”, conta Carlos.

Cada centímetro do ambiente foi meticulosamente planejado visando o máximo de eficiência entre todos os membros da equipe. Distribuídas em dois pavimentos, todas as salas da imobiliária contam com equipamentos e móveis de alto padrão.

“Recebemos todos os tipos de clientes e precisávamos um espaço que nos permitisse adaptar o atendimento às necessidades de cada um deles. A missão desse novo ambiente é criar, de fato, uma atmosfera mais profissional e luxuosa, mas que busca alcançar resultados ainda melhores do que os que já vêm sendo obtidos”, destaca André.

Futuro próspero

Para 2024, a Atlas pretende apostar naquilo que já está dando certo: a ampliação de negócios no Litoral catarinense, junto com um atendimento diferenciado que busca realizar os sonhos das pessoas.

“Somos diferentes de qualquer outra imobiliária na região. Brigamos muito pelo nosso cliente. Temos as construtoras e os vendedores como parceiros, mas nosso principal foco é o cliente. É ele quem quer comprar e realizar um sonho e, por isso, compramos a ideia dele. Nas diversas vendas que realizamos, fica clara a nossa busca pelas melhores taxas de juros e condições de pagamento. Somos transparentes em cada etapa do negócio e contamos com o que há de melhor em acompanhamento jurídico. O cliente é amparado do início ao fim. Isso acaba em indicações e nosso trabalho fica conhecido. Não somos engessados e o atendimento é literalmente humanizado”, destaca Carlos.

Sobre as expectativas para os próximos meses, André acredita que o ano deverá ser um reflexo do que já estava acontecendo em 2023.

“Muitos têm dúvidas sobre o setor imobiliário, mas pensamos totalmente o contrário. Onde encontramos problemas, buscamos enxergar soluções, e uma delas é um olhar diferenciado para o Litoral catarinense. Queremos fortalecer a marca nesta região. Não trabalhamos com todas as construtoras do Litoral, pois acreditamos na qualidade e não na quantidade. Temos grandes parceiros e essa fidelidade nos permite conseguir as melhores negociações. Com isso, também temos exclusividade em muitos lançamentos. Será um ano para ampliar recordes”, conclui o sócio.

Atlas Negócios Imobiliários