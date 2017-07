Atletas de Brusque são destaque em competição fitness

O grupo brusquense de esportes fitness obteve grandes resultados na Supergames, uma das mais prestigiadas competições do segmento no Sul do Brasil. Entre os dias 15 e 16 de julho o evento foi realizado em Porto Alegre, contando com 475 atletas de todo o Brasil que competiram nas categorias Scale, Amador, Master, RX e Equipe.

Os atletas brusquenses fizeram bonito e trouxeram dois troféus. Gabrieli Dalcin, na categoria Scale Feminino, arrebatou o segundo lugar entre 80 atletas da categoria. Nas equipes, o trio masculino formado por Diogo Crespi, Anderson Guimarães e Wilian Carminatti, também subiu ao pódio na segunda colocação, entre mais de 20 equipes da categoria.

Participaram também: Luciane Fuechter, Tairine Bagatoli, Emanuelle Gallassini, Flavia Wippel, Lidiane Vilamoski, Diana Spotti, Ana Oliveira, Jessica Fischer, Matheus Pavesi, Diego Teixeira, Nathan Steingraber, Atila Ons, Mairim Carlos Burigo, Lucas Poleza, Pedro Pruner, Sara Erbs, Ronise Lima e Géssica Dutra.