Atrações de Natal e show nacional no Augusto Bauer: confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 13, e domingo, 15.

1. Pelznickelplatz

Este é o último fim de semana para visitar a Pelznickelplatz em 2024. Envolvida pela tradição de Natal, trazida pelos imigrantes europeus em 1860, o espaço une tradição, cultura, gastronomia, entretenimento e os personagens que encantam, ensinam e dão até alguns sustos. Os visitantes podem conversar com o São Nicolau, ver o presépio vivo, receber doces das Christkindls, visitar os Sackmann, Opa e Oma. Há também uma loja com artigos relacionados à tradição alemã e uma ampla praça de alimentação e atrações musicais, com acesso gratuito. A entrada custa R$ 10 (crianças até 12 anos não pagam). Na sexta, 13, e sábado, 14, ela fica aberta das 19h às 23h. Já no domingo, 15, o atendimento é das 17h às 21h.

2. Natal em Brusque

A programação do Natal na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, segue neste fim de semana. Na sexta-feira, 13, a partir de 20h, acontece a apresentação do grupo de canto Deutscher Sangverein, a partir de 20h. Já no sábado, 14, a programação de apresentações inicia às 11h, com Cathy Maurici Duo. Ao longo do dia, acontece contação de histórias com Felícia Fleck (14h), a chegada do Papai Noel (17h30) e apresentação do projeto Sesc Musical e de Rogerinho de Las Flores (20h). Já no domingo, 15, o Papai Noel chega às 17h30. Às 18h, inicia a contação de histórias com Emiliano de Souza. Já às 20h se apresenta o grupo de Terno de Reis São Francisco de Assis.

3. Natal Solidário Santa Paulina

Neste sábado, 14, o Santuário Santa Paulina, em Nova Trento, promove uma ação de Natal Solidário com várias atrações musicais e teatrais. Também vai acontecer a inauguração do presépio e das luzes do santuário. A programação inicia às 20h. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível ou uma doação espontânea de qualquer valor.

4. Papai Noel no Zoo

Neste sábado, 14, a partir das 15h, o Zoobotânico de Brusque estará aberto para a programação especial de Natal, com a presença do Papai Noel e área temática. Os visitantes também poderão conhecer os novos habitantes surpresas que chegarão durante a semana no parque e aproveitar as novas áreas reformadas para piquenique. O Zoobotânico está localizado na Praça da Bandeira, no Centro, ao lado da Prefeitura, e funciona das 8h às 17h30. O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até 5 anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

5. Inauguração Arena de Shows

O primeiro show nacional do novo estádio Augusto Bauer acontece neste sábado, 14. A Arena Carlos Renaux vai receber o grupo de pagode Atitude 67 como atração principal e terá também apresentações de Grupo Sem Abuso e Teo e Felipe, entre outros. As entradas estão à venda no site Aqui Tem Ingresso, com valores individuais a partir de R$ 55 – meia-entrada de R$ 27,50. O evento inicia às 15h.

6. Show musical de Natal

A primeira apresentação do show musical natalino “O Reino dos Sonhos”, em que a pequena Clara, entusiasmada com a chegada do Natal, vê seus sonhos se tornarem realidade, acontece neste domingo, 15, às 16h, na FIP Feira da Moda, que fica na rodovia Antônio Heil, na altura do bairro Santa Terezinha.

7. Natal na varanda

No domingo, 15, às 19h, a rua Riachuelo, 250, no Centro de Brusque, será palco de mais uma edição do Natal na Varanda, evento promovido pelo casal de músicos Nadjara e Giancarlo Pereira. A iniciativa, que teve início em 2020 durante a pandemia, nasceu com o propósito de levar fé, amor e esperança aos vizinhos e à comunidade em tempos difíceis. Desde então, tornou-se uma tradição anual na semana que antecede o Natal. O evento contará também com poesias e histórias. No local, haverá venda de pipoca, água e refrigerante.

8. Teatro

A peça teatral Ao Som dos Teares, do Trama Grupo de Teatro, será apresentada como leitura dramática nesta sexta-feira, 13, às 19h, no hall da Fundação Cultural de Brusque (FCB). Em cena, estarão alunos do curso de teatro da FCB, que sob a direção de Everton Girardi apresentarão uma proposta inédita do texto. A classificação indicativa é de 14 anos e a entrada gratuita. Inspirada no livro Tragédia e Mistério na Villa Renaux – O Caso Criminal que Abalou Santa Catarina (Insular, 2000), de João Carlos Mosimann, a peça é uma versão para os palcos dos fatos que cercaram, em 1949, a morte de Ivo José Renaux, herdeiro de Karl Renaux e do império industrial fundado pelo cônsul.

9. Feira livre

Depois de ter sido adiada na semana passada devido às chuvas, a já tradicional feira livre da Schlosser será realizada neste domingo, 15, das 9h às 17h. Além de diversos produtos artesanais, a feira, que acontece na Villa Schlosser, contará também com a venda de lanches.

