Tornar a indústria têxtil de Brusque e região mais sustentável, com foco no reaproveitamento crescente dos resíduos gerados, tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelos empresários do setor nos últimos anos. A principal dúvida que permeia entre eles é como otimizar o aproveitamento de cada resíduo, especialmente os sintéticos, e onde encontrar tecnologias eficazes para esse propósito.

Os números, em muitos casos, são alarmantes, e as soluções inteligentes parecem cada vez mais distantes e economicamente inviáveis.

Para discutir essas e outras questões do setor, o jornal O Município produziu a reportagem em áudio “Empresas têxteis de Brusque e região enfrentam desafios na reutilização de sobras”.

O conteúdo apresenta entrevistas com cinco empresários que atuam em diferentes áreas do setor têxtil. Eles compartilham suas opiniões sobre o futuro do setor em relação às questões ambientais e discutem os desafios que enfrentam ao tentar reaproveitar sobras, especialmente as de fibras sintéticas.