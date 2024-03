O confronto Avaí x Brusque será disputado às 20h30 deste sábado, 23, na Ressacada: é o jogo de volta da semifinal do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo pelo GE. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

O Brusque venceu o Avaí por 2 a 0 no jgoo de ida, disputado na Arena Joinville na noite desta quarta-feira, 20. Olávio e Guilherme Queiróz marcaram os gols.

Nas quartas de final, o Brusque eliminou o Marcílio Dias com o placar de 5 a 3 nos pênaltis, após empatar o jogo de ida em 1 a 1 e o de volta em 0 a 0. O Avaí venceu o Joinville por 4 a 0 na Ressacada, após 1 a 1 na primeira partida.

Com 25 gols marcados, o Avaí é dono do melhor ataque do Catarinense. O Brusque tem oito gols sofridos, sendo a defesa menos vazada, ao lado do Criciúma.

Em 24 de fevereiro, pela 10ª rodada, o Brusque venceu o Avaí no Heriberto Hülse. Wallace marcou o único gol da partida.

Avaí x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Avaí 2×1 Brusque (13/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 2×0 Avaí (20/03/2024 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 4×0 Avaí (30/11/1991 – Catarinense)

Maior derrota: Avaí 4×0 Brusque (16/05/1999 – Catarinense | 12/11/2008 – Copa SC) | Brusque 0x4 Avaí (03/04/2019 – Catarinense)

