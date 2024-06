Barateiro Havan Futsal tem novidade para enfrentar a Female em Chapecó

O Barateiro Havan Futsal enfrenta a Female/Chapecó em clássico catarinense pela sexta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF), no ginásio da Unochapecó, em Chapecó, às 19h desta sexta-feira, 21.

O técnico Esquerda contará com o retorno da ala Júlia Gonçalves, que desfalcou o time por quase três meses após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, em 1º de abril. A lesão foi sofrida durante um treino, e agora ela tem oportunidade de fazer seu primeiro jogo na LFF neste ano.

“Estou feliz em vou fazer minha estreia do ano. Foi um momento difícil, porque a gente que é atleta nunca espera que isso aconteça. Mas acredito que tudo que acontece tem um propósito e hoje me sinto bem e pronta para voltar e ajudar a equipe”.

O fisioterapeuta Ricardo Pereira comentou sobre a liberação da atleta para esta partida.

“Fico feliz com a recuperação da Júlia, foi no tempo que a gente esperava, uma lesão dessa leva mais ou menos de 2 a 4 meses de recuperação. A atleta Júlia é muito disciplinada e dedicada, e por isso que conseguimos recuperá-la mais rápido e com segurança. Sabemos da importância que a atleta tem para o time e poder liberá-la para voltar a jogar nos deixa extremamente satisfeitos”.

