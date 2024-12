A Barbearia Weber, localizada na rua Guabiruba Sul, 303, vem inovando no setor de estética masculina em Guabiruba. Sob a gestão de Jean Weber, com o apoio fundamental de sua esposa, Danieli R. K. Weber, o estabelecimento se consolidou como referência ao aliar tradição e modernidade, oferecendo serviços de qualidade e experiências diferenciadas aos seus clientes.

Com cinco cadeiras disponíveis, a maior capacidade de atendimento da cidade, a barbearia se destaca por um modelo inovador de pacotes por assinatura e, especialmente, pela sensibilidade no atendimento a pessoas autistas, um diferencial que reflete o compromisso com a inclusão e o cuidado individualizado.

“A ideia sempre foi unir qualidade, atendimento personalizado e acessibilidade. Criamos os pacotes de assinatura para oferecer praticidade e garantir que nossos clientes possam manter os cuidados regularmente, de forma acessível e contínua”, explica Jean.

Horários de funcionamento: Terça a sexta-feira: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 19h30. Sábado: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Domingo e segunda-feira: fechado. Neste mês de dezembro, a barbearia abrirá nas segundas-feiras (9, 16 e 23).