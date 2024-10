Para garantir o conforto do público, a Barbieri Shows e Eventos instalou uma infraestrutura completa, com serviço de bar, praça de alimentação, painel com luzes de LED, salão de beleza e plataforma giratória para fotos. O público também levou para casa um copo personalizado do evento. Sidnei e Mariana Barbieri, sócios da Barbieri Shows e Eventos, celebraram esse primeiro show em Brusque como uma grande conquista e a definitiva regionalização da empresa. “É nosso primeiro show em Brusque, a cidade nos recebeu de braços abertos. Essa noite vai ficar para a história”, afirmou Sidnei.

A Barbieri Shows e Eventos não vai parar por aí. Brusque vai ganhar mais um grande show no próximo dia 3 de novembro, quando o cantor Dino Fonseca se apresenta no Pavilhão da Fenarreco. Gaspar ainda terá mais dois shows antes do encerramento da temporada 2024: César Menotti & Fabiano no dia 14 de novembro e Matogrosso & Mathias no dia 6 de dezembro. “Ainda tem muito show para acontecer este ano”, finaliza Mariana Barbieri. Os ingressos continuam à venda.