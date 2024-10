Bate-boca entre apoiadores encerra debate com candidatos a prefeito de Brusque; clima foi amigável no estúdio

O debate entre os candidatos a prefeito de Brusque realizado pelo jornal O Município nesta quinta-feira, 3, terminou com um breve desentendimento entre apoiadores. Dentro do estúdio, o clima foi amigável entre os quatro candidatos à prefeitura.

Com o término do debate, apoiadores de João Martins (PSD) e André Vechi (PL) discutiram brevemente. A reportagem de O Município flagrou um dos correligionários batendo boca com apoiadores de outro grupo.

Um desentendimento anterior já havia acontecido entre um homem dentro de um carro e o apoiador de um candidato adversário. Enquanto isso, um correligionário orientava que o motorista deixasse o local. Toda a movimentação ocorreu em frente à sede do jornal O Município, por volta das 21h30, no término do debate. Não havia público dentro do estúdio.

Em outro momento, o motorista de um veículo direcionou o carro para cima dos apoiadores do candidato adversário. Entretanto, não houve contato. A reportagem também flagrou a situação. Depois, o veículo seguiu e os apoiadores permaneceram. Ninguém interrompeu o fluxo de veículos na rua.

Clima ameno entre candidatos

Na sede do jornal, todos os candidatos conversaram antes do início do debate em um clima amigável. No intervalo, Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins conversaram entre si e seus assessores, enquanto André discutiu estratégias com o assessor na parte externa da sede do jornal.

Os apoiadores de João Martins estavam em maioria para receber o candidato. O vice-prefeito na chapa pessedista, Nik Imhof (MDB), também recebeu João após a saída. Eles festejaram com bandeiraço em frente à Milium.

Já os apoiadores de André Vechi aguardaram a saída do candidato no outro lado da rua. O candidato cumprimentou todas as pessoas do grupo político que estavam presentes e eles deixaram o local em direção ao bairro São Luiz.

Estratégias

O Município conversou com as equipes de campanha antes do início do debate para saber quais foram as estratégias. O primeiro a chegar na sede do jornal foi João Martins, seguido por Cedenir Simon e Danilo Visconti, que chegaram no mesmo momento. Por último, chegou André Vechi.

O próprio João Martins disse à reportagem que não estudou o formato e as regras. Na tarde desta quinta-feira, a equipe de campanha do candidato fez algumas perguntas básicas à equipe de jornalismo de O Município. O assessor de João durante o debate foi o advogado Paulo da Silveira Mayer.

O advogado Artur Antunes Pereira, assessor de Cedenir, contou à reportagem que sete integrantes da campanha se reuniram na tarde desta quarta-feira, 2, para discutir possíveis temas a serem abordados pelo candidato. Nesta quinta, Cedenir e Artur alinharam as estratégias.

Reuniões nesta quarta e quinta-feira entre quatro pessoas da campanha de Danilo Visconti também analisaram o formato do debate. Conforme o assessor de Danilo, o advogado Cícero Visconti, primo do candidato, o grupo estudou assuntos que poderiam ser abordados.

O secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento, assessorou André Vechi. Ele contou à reportagem que cada debate é uma preparação diferente. Os dois estudaram as regras nesta quinta-feira, antes do evento.

