Uma embarcação do tipo catamarã virou em São Francisco do Sul. Uma bebê de 8 meses que estava a bordo desapareceu após a embarcação virar. Após uma hora de buscas, a criança foi localizada. Apesar do resgate, a criança não resistiu ao afogamento e morreu no Hospital Infantil de Joinville.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30, na Praia do Capri.

Após uma rajada de vento, a embarcação teria virado. O catamarã tinha 14 passageiros e um tripulante e teria saído da Marina Porto do Sol, em Joinville, às 10h15 deste domingo. Apenas a bebê desapareceu.

Após buscas superficiais e subaquáticas coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, a criança foi localizada, cerca de uma hora após o ocorrido.

A bebê foi socorrida pela equipe médica do Helicóptero Águia da PM, que a deslocou para o Hospital Nossa Senhora das Graças em São Francisco do Sul. Ela sofreu afogamento de grau seis e o atendimento foi iniciado imediatamente após a localização da criança.

*Notícia atualizada às 19h51 de 15/12/2024: o Corpo de Bombeiros informou que o bebê morreu após chegar ao hospital.

