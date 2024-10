Bebê nasce morto em hospital de Balneário Camboriú e polícia é acionada para verificar possível omissão de socorro

Um bebê nasceu morto no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, nesta quarta-feira, 23. A Polícia Militar foi acionada para verificar possível caso de omissão de socorro. A mãe, grávida de 40 semanas e três dias, deu à luz dentro do carro da família, no estacionamento do hospital.

Conforme a PM, a mulher procurou atendimento no hospital nos dias 21 e 22 de outubro, em quatro oportunidades. Ela teria relatado perda de líquido amniótico, sangramento e dores. No entanto, foi liberada em todas as ocasiões, sob justificativa de que não havia dilatação suficiente para a internação.

A mãe chegou ao hospital na manhã do dia 23, já em trabalho de parto. O bebê nasceu sem sinais vitais e, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado.

