Beneficiários do Minha Casa Minha vida sofrem para pagar taxas de condomínio em SC

Casa insustentável

Beneficiários da chamada faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida em SC, que atualmente abrange famílias com renda de até três salários-mínimos, estão sofrendo horrores. Cerca de 2.400 delas não estão conseguindo arcar com as taxas de condomínio, frequentemente administradas por empresas privadas que aplicam cobranças abusivas, e estão abandonando as unidades, quando não despejadas e com processos resultando em leilão do imóvel. A culpa disso é o modelo de condomínio adotado pelo programa, não sustentável a longo prazo.

Lavando dinheiro 1

Que Balneário Camboriú, com tentáculos já alcançando as vizinhas Itapema e Balneário Camboriú, virou uma espécie de capital brasileira da lavagem de dinheiro, não é mais segredo. O que as autoridades fiscais e policiais mais se surpreendem em suas agora quase que permanentes investigações de como essa “indústria” funciona, é com a crescente ampliação das “opções de investimento” para legalizar a bufunfa, evidentemente, salvo raríssimas exceções, ganha por vias transversas.

Lavando dinheiro 2

Os mais endinheirados preferem apartamentos de luxo, com valor sempre na escala de dois dígitos em milhões de reais. Nos estratos mais abaixo as preferências do momento estão concentradas em lavanderias, barbearias, cafés, clínicas de estética, academias de ginástica, boliches e, ultimamente, sorveterias. O diferencial destes em comparação a investimentos “normais” é que ter clientela não é tão importante assim. Para bom entendedor…

Lá e cá

O turismo de massa no Japão (36,8 milhões de entradas no ano passado) está obrigando trabalhadores a dormirem em hotéis-cápsula para poder ganhar um pouco mais como o aluguel de suas casas para os visitantes. Em Florianópolis cresce cada vez mais um comportamento entre muitos moradores, de todas as classes sociais: alugam suas residências no Centro e praias e como é tempo de férias, mudam-se para os municípios vizinhos, onde muitos tem casas de inverno, ou junto a parentes.

Largada

Jair Renan Bolsonaro, o “04”, deu sua largada na política como vereador de Balneário Camboriú. Na primeira sessão apresentou duas indicações. A primeira para que a prefeitura local faça parte do Programa das Escolas Cívico-Militares; a segunda para a Defesa Civil local criar um plano de contingência visando diminuir os impactos resultantes de eventos climáticos, como o dilúvio da semana passada.

Bonança e tempestade 1

Os últimos quatro dias do senador Jorge Seif (PL-SC) foram de alegria e nervosismo ao mesmo tempo. De alegria, na sexta-feira, por ter ganho ação na justiça estadual contra os jornalistas João Luiz Domenech Oneto e Vinícius Sacramento Brandt. Em suas contas pessoais em rede social o qualificaram como “fascista”, “corrupto”, “lixo”, “maconheiro” e “cassado”. Brandt vai ter que desembolsar R$ 5 mil de indenização e pedir desculpas publicamente. Oneto foi sentenciado a compensar Seif com R$ 10 mil e também publicar uma retratação.

Bonança e tempestade 2

O que o deixou nervoso foi a divulgação, domingo, da delação premiada que o tenente-coronel Mauro Cid fez à Policia Federal em agosto de 2023, apontando-o, entre outros, como parte do braço “mais radical” da suposta tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições de 2022. Ele nega.

Validade permanente

Prefeita eleita de Lages, a deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC) colhe mais uma conquista no Congresso: ficou pronto para votação em plenário projeto de sua autoria que estabelece a validade permanente do laudo médico que atesta fibromialgia, podendo ser atualizado caso ocorra modificação do quadro. O objetivo do projeto é aliviar os pacientes da necessidade contínua de renovação de laudos, uma vez que a condição é crônica e de difícil tratamento, trazendo um fardo para os que convivem com a doença.

ICMS Ecológico

Depois de décadas de discussão, a criação do ICMS Ecológico está próxima em SC e pode acontecer neste ano. Municípios que promoverem ações de saneamento ambiental, de educação ambiental, redução do desmatamento e recuperação de áreas degradadas, proteção de mananciais, entre outras, terão participação de 1% a 3% a mais que os demais do total daquele tributo arrecadado pelo Estado.

Interesse público

Na nova política de segurança pública, o governo central acabou, por não se comunicar como deveria, quase que criminalizar os clubes de tiro esportivo, que são centenas em SC. Em seu socorro ficou pronto um projeto na Câmara dos Deputados qualificando tais clubes como organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips), desde que regularmente inscritos nos órgãos competentes.