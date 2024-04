Tecnologia e diferencial

No início, a Benutex começou com quatro máquinas. Depois, a empresa adquiriu mais quatro e dobrou a produção. Atualmente, são 18 máquinas trabalhando. A empresa conta com 36 colaboradores.

O administrador-financeiro da Benutex, Eduardo Benvenuti, relata que, em determinado momento da história da empresa, foi identificada uma oportunidade no mercado fitness com produtos de felpa. No entanto, depender de terceiros para produção correta da felpa é complicado. “Temos uma felpadeira para controle de qualidade”, diz Eduardo.

A Benutex trabalha principalmente com fios sintéticos, que representam cerca de 90% da produção. O carro-chefe, então, são as malhas diferenciadas com fios sintéticos. A produção ocorre por meio de uma moderna infraestrutura, com investimento na alta tecnologia.

“A estrutura que é colocada no tear é complexa de ser copiada. A máquina está aí para todos, mas, na hora de configurar o maquinário para produzir a malha, é feita uma combinação de forma a criar um produto mais exclusivo”, comenta.