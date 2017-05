Bicicleta é furtada em estacionamento de loja, no Centro

Um adolescente de 16 anos teve a bicicleta da marca Gios, modelo FRX 2014, de cor verde, furtada na tarde de domingo, 21.

Segundo relato de um amigo feito à Polícia Civil, ele deixou o veículo com cadeado no estacionamento de uma loja, na rua Rodrigues Alves, no Centro.

Assim que retornou para buscar a bicicleta não a encontrou mais no local.