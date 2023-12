Há vários tipos de botas e é normal que tenhamos certas dúvidas, e não se desespere estas dúvidas estão longe de serem pouco importantes. Se você é alguém que se preocupa em se ver bem, que gosta de se vestir bem, desde a escolha da roupa, calçados e acessórios, tudo é fundamental para te trazer um outfit perfeito.

Além do mais comprar roupas ou calçados que gostamos é maravilhoso nos dá uma sensação muito, eu tenha certeza que você me entende.

É certo que a partir do momento que escolher usar botas precisamos saber que ela é o carro chefe do nosso look, tudo o que a acompanhar vai precisar se adequar a ela, ou seja vai ser preciso valoriza-la para que ela valorize as demais partes do nosso look do dia.

Qualquer peça de roupa que usarmos ficará valorizada se a combinarmos com botas ou botins. É isso que este tipo de calçado tem, nunca falha.

Quais são os tipos de botas femininas estão em alta?

As botas que são sempre estarão em alta são aqueles modelos mais simples e confortáveis, que você usar no seu dia, desde um passeio tranquilo ou até mesmo para trabalhar, tudo vai depender de como você irá se vestir.

Aproveite sempre para ser criativo ao se vestir e mostra sua personalidade

Botas estilo Cowboy

As chamadas botas cowboy ou cowboy são tendência todos os anos.

Tradicionalmente, as botas de cowboy caracterizavam-se por serem confeccionadas em couro nos tons liso, marrom e ocre, elas sempre foram de bico fino, com salto médio-baixo e sem cadarços ou zíperes.

Com o tempo e a evolução da moda atualmente encontramos modelos variados em alguns aspectos como, suas de cores, texturas e bordados.

Botas pretas de cano alto

Estes modelos de botas são os consideradas clássicas e favoritas das mulheres, elas continuam em alta entra ano e sai ano e vai bem com muitos tipos de roupas, ou seja, é adaptável com vários estilos.

Um par delas com certeza é a peça de roupa ideal, pois pode usá-los tanto para ir ao escritório como para aquele evento especial.

Quando você as combina com uma leggings também da mesma cor, valoriza sua silhueta e da impressão de uma maior altura por que cria uma uniformidade entre bota e calça.

Botas militares femininas

Estas botas são inspiradas nas botas que fazem parte do uniforme militar.

Estas são botas que jamais passaram desapercebidas, são extremante confortáveis. E versáteis combinam com calças curtas ou compridas, saias, bermudas e até vestido, ou seja, com elas você pode montar um look mais pedado ou mais clean.