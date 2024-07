Botuverá é o segundo município de SC com mais casos de febre do oropouche

Dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e do Laboratório Central de Saúde Pública, da Secretaria de Estado da Saúde, mostram que Botuverá é o segundo município de Santa Catarina com mais casos confirmados de febre do oropouche, com 35.



O município fica atrás apenas de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, que conta com 65 casos confirmados. Ao todo, o estado possui 140 casos confirmados da doença.

A secretária de Saúde de Botuverá, Márcia Cansian, informa que esses números não se referem a casos novos, mas a confirmação de casos já existentes de meses anteriores.

Os primeiros casos da febre do oropouche SC foram confirmados no final de abril.

Ela explica que os números refletem a situação que o município enfrentava, com muitas suspeitas de dengue, mas o resultado dos testes eram negativos, o que levou o município a contratar um laboratório privado.

“Suspeitamos de outras doenças e contratamos um laboratório privado para realizar os testes e uma das suspeitas, pela sintomatologia, era a febre do oropouche, que veio positivo”, diz.

Márcia afirma que os números, de fato, chamam atenção, mas não são casos novos, e sim casos negativos que, com os novos testes, deram positivo.

“De qualquer forma, o município continua o trabalho, tanto da questão da dengue, que são praticamente os mesmos cuidados, com os agentes de endemia e comunitários auxiliando e orientando a população. As unidades de saúde também estão preparadas para esse tipo de atendimento.”

No final de maio, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde visitaram Botuverá, realizando testagens e investigações da doença.

