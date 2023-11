Botuverá e São João Batista decretam situação de calamidade pública após enchente

Os municípios de Botuverá e São João Batista estão em estado de calamidade pública após serem atingidos pela enchente na semana passada. Os decretos, assinados respectivamente pelos prefeitos Alcir Merizio (MDB) e Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca (MDB), foram publicados no Diário Oficial dos Municípios no sábado, 18.

Em Vidal Ramos, cidade em que nasce o rio Itajaí-Mirim, também foi decretada situação de calamidade pública. Outros 68 municípios catarinenses estão em estado de emergência ou em calamidade. No domingo, 19, o governador Jorginho Mello (PL) visitou o Alto Vale do Itajaí para acompanhar os estragos.

O governador e a equipe estiveram em Rio do Sul, Trombudo Central, Rio do Oeste, Agrolândia, Agronômica e Taió. “Dinheiro, a gente vai atrás. Com a ajuda dos poderes, vamos constituir um fundo permanente e vou conversar com o governo federal. Queremos saber o que já veio de recursos e o que virá de fato para as prefeituras”, afirma Jorginho.

O governo catarinense informou neste domingo, 19, que 37 municípios estão com abrigos abertos e 5.858 pessoas estão desabrigadas. Quanto às pessoas desalojadas, segundo a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina, o número ainda está sendo contabilizado por muitos municípios e não foi divulgado até o momento.

Enchente em Botuverá

Em Botuverá, a enchente chegou a atingir o Centro, na região em frente à igreja matriz. A cidade registrou o pico do rio Itajaí-Mirim de 8,61 metros. Após a enchente, o prefeito disse: “A água baixou e os problemas dobraram”.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: