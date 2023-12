Bruscão estreia no Catarinense em 21 de janeiro; confira a tabela completa

O Brusque conheceu nesta quinta-feira, 30, a tabela do Campeonato Catarinense 2024, divulgada pela Federação Catarinense de Futebol. O primeiro jogo da equipe será fora de casa, diante do Barra, no dia 21, um domingo, às 18h, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

A competição inicia um dia antes, no dia 20 de janeiro. O jogo de abertura será realizado entre Criciúma e Figueirense, às 16h30.

Na segunda rodada, o Brusque, como mandante, recebe a Chapecoense no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

A final do Catarinense está prevista para ocorrer dia 6 de abril.

1ª Rodada do Catarinense 2024

20/01

Criciúma x Figueirense

Joinville x Marcílio Dias

Chapecoense x Hercílio Luz

21/01

Internacional x Concórdia

Barra FC x Brusque

Avaí x Nação

2ª Rodada do Catarinense 2024

24/04

Figueirense x Joinville

Concórdia x Criciúma

Marcílio Dias x Internacional

25/04

Nação x Barra FC

Brusque x Chapecoense

Hercílio Luz x Avaí

As partidas serão transmitidas ao vivo e gratuitamente. Além dos jogos de sábado à tarde na NSC, em TV aberta, o restante dos jogos serão exibidos no perfil da MB TV no YouTube.

