Conheça o histórico do Bruscão contra times de outros estados

Nos quase 30 anos de história do Brusque Futebol Clube, o time não teve muitas oportunidades contra equipes de fora de Santa Catarina – foram apenas 44 jogos oficiais ao longo destas três décadas. Mas não foi fácil passar pelo Bruscão nestas competições: a equipe teve quase o dobro de vitórias do que derrotas, em um aproveitamento de 54,5% somando todo o desempenho.

Os resultados refletem campanhas de destaque, como o título da Recopa Sul Brasileira em 2008 e o vice no mesmo torneio em 2010, mas também revelam fracassos, como eliminações nas primeiras fases da Copa do Brasil de 1993 e 2011, bem como no Brasileirão Série C de 1988.

Acompanhe agora o levantamento realizado pela reportagem, que levou em consideração as seguintes competições oficiais fora do estado as quais o Bruscão participou: Brasileirão Série C (1988); Brasileirão Série B (1989); Brasileirão Série D (2011, 2016 e 2017); Copa do Brasil (1993, 2011 e 2017); Recopa Sul-Brasileira (2008 e 2010).

Números totais do Brusque contra outros estados:

44 jogos

6 estados

4 competições

10 temporadas

20 vitórias

12 empates

12 derrotas

Brusque x Rio Grande do Sul

O estado contra qual o Bruscão mais jogou foi o Rio Grande do Sul. Foram 22 disputas nas Séries B, C e D e Recopa Sul Brasileira desde 1988 até 2017. Os clubes enfrentados foram: São Paulo (2017), Novo Hamburgo (2016), Juventude (2011, 1989), Cruzeiro (2011), Cerâmica (2010), São José (2010, 2009), Pelotas (2009), Esportivo (1989, 1988), Glória (1989) e Inter de Santa Maria (1988). Confira os números contra os gaúchos:

22 jogos

12 vitórias

5 empates

6 derrotas

Brusque x Paraná

Segundo estado o qual o Brusque mais jogou não traz bom retrospecto ao quadricolor. Foram mais derrotas do que vitórias até aqui. Os clubes enfrentados foram: Operário (2017), JMalucelli (2016), Cianorte (2011), Londrina (2008), União Bandeirante e o Corinthians Paranaense, que viria a ser o JMalucelli (2009).

9 jogos

2 vitórias

4 empates

3 derrotas

Brusque x São Paulo

Contra times paulistas, o histórico brusquense é bom. O clube não havia disputado contra muitos times do estado até os últimos dois anos, quando duelou contra três deles. As equipes enfrentadas foram: XV de Piracicaba (2017), Corinthians (2017), São Bento (2016), Paulista (2010), Atlético Sorocaba (2008), Santo André (1988).

7 jogos

3 vitórias

2 empates

2 derrotas

Brusque x Rio de Janeiro, Goiás e Pará

Imagens: TV Brusque

Contra os três estados em questão, o Bruscão duelou com apenas um clube em cada, respectivamente Madureira (2016), Atlético-GO (2011) e Remo (2017). Confira os números:

3 vitórias

1 empate (Madureira)

1 derrota (Atlético-GO)