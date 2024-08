Brusque anuncia terceiro reforço estrangeiro para a Série B

O Brusque anunciou, na noite deste domingo, 18, a contratação do meia Agustín González, de 27 anos. O uruguaio estava no Liverpool-URU, clube no qual vestia a camisa 10 e era colega de equipe de Matías Ocampo, atacante recém-contratado pelo quadricolor. Ele se apresenta ao clube nesta segunda-feira, 19, para realizar exames médicos.

Em 2024, González jogou o Campeonato Uruguaio e a Libertadores pelo Liverpool-URU. Antes, passou pelo Schaffhausen, da segunda divisão da Suíça. Ao longo da carreira, também atuou por outros clubes de seu país, como Nacional, Progreso, Montevideo City Torque e Sud América. Ele é agenciado pelos mesmos empresários de Ocampo e Pollero, reforços recentes do Brusque.

Seu jogo mais recente foi em 28 de julho, na derrota do Liverpool por 2 a 0 sobre o Danúbio. Entrou no segundo tempo, atuando ao lado de Ocampo.

