Brusque Basquete é vice-campeão catarinense com cesta no último segundo

O Brusque Basquete/KTO foi vice-campeão do Campeonato Catarinense na noite desta quinta-feira, 31, na Arena Brusque, após derrota diante da Apab Blumenau por 67 a 64. A equipe foi para o último quarto com 11 pontos de vantagem, mas viu os arquirrivais reagirem e saírem com o título no último instante do jogo, quando o ala-armador Lucas Lima acertou uma cesta de três que ficará marcada no basquete estadual.

O pivô Gabriel, da Apab Blumenau, foi o principal pontuador, com 18 pontos. No lado do Brusque, o ala Wilsinho liderou o quesito, com 17 pontos.

Esta foi a única derrota do Brusque Basquete no campeonato, após nove vitórias consecutivas. Na primeira fase, o Marreco havia vencido a Apab por 74 a 67 em Blumenau, e tentava defender o título conquistado em 2023. Em 2024, o time foi campeão da Copa Santa Catarina.

A final encerra o calendário da Federação Catarinense de Basketball (FCB) em 2024. O Brusque Basquete volta às quadras representando sua cidade nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). O torneio da modalidade será realizado de 12 a 17 de novembro, em Concórdia. Os brusquenses estão no Grupo B, com Jaraguá do Sul, Chapecó e Concórdia.

Bom início

As equipes começaram o jogo com erros que passavam a impressão de nervosismo nos primeiros instantes do jogo. A Apab Blumenau conseguiu imprimir uma marcação fechada, enquanto o Brusque tentava solucionar o problema com arremessos de três, sem sucesso.

Foram necessários quase três minutos de jogo para o time da casa tirar seu zero do placar. E tirou em grande estilo. O ala-pivô Carlos Júnior partiu para a infiltração e enterrou com estilo. Logo depois, acertou belíssima cesta de três, virando para 5-4.

O primeiro quarto teve bons ataques das duas equipes, e Wilsinho abriu seis pontos após bela cesta de três: 18-12, no último minuto.

Vantagem controlada

A equipe brusquense conseguiu ampliar a vantagem no início do segundo quarto. Até faltar 5min12 para o final, a Apab Blumenau pecava muito no ataque e só conseguiu pontuar uma enterrada de Alexei. O técnico da equipe, André Germano pediu tempo para sua equipe após ver dois pontos de Finão no garrafão: 24-14 para o Marreco.

Os ajustes deram resultado para Blumenau, que reduziu a vantagem para apenas quatro pontos após arremesso de Alê Ludwig: 28-24, faltando 1min37.

Trinta segundos depois, Vini Gobor cometeu falta sobre Carlos Júnior no garrafão. O jogador do Brusque, que já era dúvida para a final por conta de uma lesão no pé, caiu feio e não conseguiu seguir na partida, sendo substituído por Vezarinho. O técnico Durval pediu revisão do lance para que fosse marcada uma falta antidesportiva, mas não foi atendido.

Faltando menos de três segundos para o fim do quarto, Brito arrancou em belíssima infiltração, arremessou já caindo e fez belíssimos dois pontos: 32-26 foi o placar da primeira metade do jogo.

Disputa acirrada

A Apab Blumenau começou a crescer no terceiro quarto e voltou a dificultar o ataque brusquense. Durval pediu tempo faltando 6min20, ao ver os adversários marcarem cinco pontos, logo antes de um erro de passe brusquense: 32-31.

Contudo, os blumenauenses conseguiram ficar à frente no placar pela primeira vez desde o primeiro quarto, com arremesso de Gabriel: 32-33.

O jogo começou a ficar frenético. Pará fez bela finta e arremesso de dois pontos, apenas para ser respondido por três pontos de Gabriel: 35-38. Na sequência, Pará pegou o rebote, fez dois pontos, sofreu a falta e converteu o lance livre: 38-38.

Faltando 3min30, com o placar em 42-41 para o Brusque, a arbitragem assinalou falta técnica do técnico André Germano por reclamação. O treinador pediu revisão no vídeo dos dois pontos marcados por Carlos Júnior (que conseguiu voltar no sacrifício após lesão), sem sucesso. O lance livre da falta técnica foi convertido por Wilsinho.

Vezarinho e Pará esticaram a vantagem brusquense a sete pontos: 50-43. O time aproveitou os lances livres na reta final do terceiro período e foi ao quarto final vencendo por 56-45, após Vezarinho arrancar de quadra a quadra para a bandeja.

Na última bola

A Apab Blumenau conseguiu, com alguma rapidez, reduzir a diferença no placar, com o ala Alexei inspirado: 56-52. Logo depois, Lucas Lopes errou a enterrada e Lucas Lima fez mais dois pontos: 56-54, faltando 5min54, e o técnico Durval pediu tempo. Pouco depois, o Brusque ficou com quatro faltas acumuladas.

Nada dava certo no ataque brusquense. Lucas Lopes, após o erro na enterrada, não pontuou na bandeja, com a bola passeando no aro sem cair. Um alívio só foi sentido com três pontos de Wilsinho, faltando 4min29: 59-54.

Faltando 1min06, Vezarinho cometeu a quinta falta brusquense, com o placar em 63-59. Lucas Lima converteu os dois lances livres: 63-61. Na sequência, foi marcada andada Brito. André Germano pediu tempo faltando 56s1.

Faltavam 35 segundos quando Finão aplicou um belíssimo toco sobre Lucas Lima. A Apab Blumenau pediu tempo pela última vez. Assim que o jogo foi retomado, Gabriel acertou bela bola de três: 63-64. Foi a vez de Durval pedir tempo, faltando 32s7.

Finão errou passe no ataque e Brusque cometeu falta sobre Gabriel. O jogador da Apab errou seus dois lances livres.

Lucas Lima cometeu falta sobre Wilsinho faltando seis segundos para o fim. Após errar o primeiro lance livre, acertou o primeiro.

Ainda tinha tempo. No estouro do relógio, o arremesso de três de Lucas Lima, do meio da rua, caiu. 64-67, Blumenau campeã.

