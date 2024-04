Brusque chega a mais de 1,7 mil casos confirmados de Dengue

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, divulgou, nesta sexta-feira, 26, que o município chegou a 1.781 casos confirmados de dengue em 2024.

Na última semana, foram 534 casos confirmados de Dengue. Porém, a Secretaria de Saúde explica que a quantidade de casos elevados é uma demanda represada do estado, que divulgou o resultado de exames de até 15 dias atrás, além dos exames de confirmação do município.

Atualmente há dois pacientes internados na UTI do Hospital Azambuja, e nove pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou dois óbitos por Dengue.

Nesta sexta-feira, o governo do estado anunciou que Brusque receberá 8.647 doses da vacina contra a dengue. Das cidades vizinhas, Guabiruba receberá 1.526 doses e Botuverá, 297. De acordo com a prefeitura, ainda não há uma data definida para a chegada das doses.

Casos de dengue

De acordo com o levantamento feito pela Vigilância em Saúde, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa com 355 casos. Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 171 casos; Centro com 109; São Luiz com 96; Nova Brasília com 83; Dom Joaquim com 82; Cerâmica Reis com 81; Santa Rita com 80; Rio Branco com 64; Primeiro de Maio com 60; Águas Claras e Bateas com 57 casos cada; São Pedro com 54; Cedrinho com 49 e Azambuja com 36 casos.

A contagem segue com: Maluche e Guarani com 33 casos cada; Limeira Alta com 32; Limoeiro com 24; Volta Grande e Planalto com 22 casos cada; Souza Cruz com 20; Paquetá com 17; Tomaz Coelho com 14; Santa Luzia com 11; Poço Fundo com nove; Zantão com oito; Ponta Russa e São João com seis casos cada; Centro II com quatro; Cedro Alto com dois casos e Nova Trento com 1 caso.

Focos

São 506 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia com 36 focos; Limeira com 34 focos; Cedrinho com 33 focos; São pedro com 32 focos; Dom Joaquim com 30 focos; Águas Claras com 29 focos; Centro II com 28 focos; Bateas com 26 focos; Azambuja com 24 focos; 1° de Maio com 20 focos; Centro I, Nova Brasília e Souza Cruz com 19 focos cada; Cedro Alto e Rio Branco com 17 focos cada; Poço Fundo e Tomaz Coelho com 19 focos cada e Guarani e Steffen com 15 focos cada;

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro com 11 focos; Maluche, Ponta Russa, Santa Terezinha e São Luís com nove focos cada.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Neste final de semana (27 e 28), a Policlínica estará aberta para receber a população com atendimentos centrados em dengue, mas também para vacinação do público em geral, e vacina contra a gripe dos grupos prioritários.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

