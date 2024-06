Brusque conquista grande vitória sobre o Ceará e ganha fôlego na Série B

O Brusque volta a comemorar na Série B com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará na tarde deste domingo, 16, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Em uma atuação bastante segura no geral, com bons destaques individuais, o gol foi marcado por Serrato, na segunda etapa. Com o resultado, o quadricolor interrompe a sequência de dez jogos sem vitória e ocupa o 17º lugar, com nove pontos.

Do outro lado, o Ceará se distancia do G-4 e sofre a segunda derrota consecutiva.

Defesaça de Nogueira

A primeira etapa foi bastante disputada. Cada equipe teve uma ótima chance de abrir o placar, mas faltaram outros lances de maior perigo. Com o acúmulo de jogos, o gramado do Gigantão das Avenidas em estado deplorável não ajudava nem Brusque, nem Ceará.

Aos três minutos, Matheus Nogueira já foi exigido. Rafael Ramos mandou o arremesso lateral para a área, Jean Irmer desviou e Lourenço finalizou de cabeça. O goleiro do Brusque fez excelente defesa para escanteio.

Após um início mais lento, o Brusque foi se encontrando na partida, chegando a controlara posse de bola. Aos 18 minutos, Alex Ruan recebeu lançamento, avançou e fez o passe na área para Diego Tavares completar para o gol. Contudo, o lateral-esquerdo estava impedido na origem do lance. Gol anulado.

Lá e cá

Aos 24 minutos, boa jogada do Brusque envolvendo Diego Mathias e Serrato terminou com Dionísio mandando por cima, longe do gol em tentativa de primeira, de fora da área. Logo depois, Dionísio conseguiu chegar até à área, mas pressionado, chutou sem direção.

Do lado do Ceará, faltava calibrar os pés no péssimo gramado do Gigantão das Avenidas. Depois da defesa milagrosa de Matheus Nogueira, a melhor oportunidade foi aos 26 minutos. Lourenço recebeu de Saulo Mineiro e bateu de fora da área. A bola passou perto, à direita do goleiro brusquense.

Melhor chance

Após jogada pela esquerda aos 37, Alex Ruan errou o domínio para tentar afastar o perigo. Erick Pulga tentou o chute, mas a bola passou por cima. Aos 44, Rodolfo Potiguar entregou a bola para De Lucca, que, de fora da área, mandou longe.

No último lance do primeiro tempo, o Brusque perdeu uma enorme chance de abrir o placar. Paulinho Moccelin fez fantástico passe de trivela. Dentro da área, Alex Ruan tentou completar de primeira, e a bola passou raspando a trave, com muito perigo. Torcida e jogadores não conseguiam acreditar.

Gol do Bruscão

A segunda etapa começou como a primeira havia terminado: com belo passe de Paulinho Moccelin. O atacante lançou Dentinho, em posição legal. Na entrada da pequena área, o camisa 10 não conseguiu alcançar a bola, por muito pouco.

O Ceará começou a crescer no jogo, levando perigo ao Brusque com cruzamentos na área. Ainda assim, faltava uma finalização mais perigosa por parte do Vozão.

Na sequência, o Brusque voltou a ter mais a posse de bola. E, aos 20, o placar foi aberto. Dentinho chutou rasteiro de fora da área. A bola desviou na zaga e sobrou para Serrato, que finalizou na saída de Richard para o fundo do gol: 1 a 0.

A partida permaneceu aberta, com o Ceará tentando se lançar ao ataque, sem sucesso na criação. Do outro lado, o quadricolor conseguia segurar o resultado com alguma segurança. Aos 46, Wellissol fez bela jogada individual, passou para Keké, recebeu a sobra do chute e fez um bonito gol, mas em posição claramente irregular. O gol foi anulado imediatamente.

Próximo jogo

Sem Diego Tavares, suspenso, o Brusque enfrenta o Avaí às 21h30 desta quarta-feira, 19, no Gigantão das Avenidas. O Ceará recebe o Sport às 21h30 de quinta-feira, 20, no Castelão.

Brusque 1×0 Ceará

Campeonato Brasileiro – Série B

10ª rodada

Domingo, 16 de junho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Diego Tavares, Éverton Alemão, Luiz Henrique (Paulinho Moccelin); Rodolfo Potiguar (Ianson), Serrato, Dionísio (Madison); Dentinho (Wellissol), Alex Ruan; Diego Mathias (Keké).

Técnico: Luizinho Vieira

Ceará: Richard; Rafael Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes (Matheus Felipe), Matheus Bahia; Jean Irmer (Lucas Mugni), De Lucca (Jorge Recalde); Lourenço, Saulo Mineiro (Janderson), Erick Pulga; Facundo Barceló (Aylon).

Técnico: Anderson Batatais

Gol: Serrato

Cartão amarelo: Alex Ruan, Diego Tavares; Lucas Mugni

Arbitragem (SP): Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza.

Quarto árbitro: Célio Amorim (SC)

VAR (SP): Thiago Duarte Peixoto (SP), auxiliado por Herman Brumel Vani.

