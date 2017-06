Brusque disponibiliza 7,2 mil vacinas contra a gripe para toda a população

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Brusque têm em estoque 7,2 mil doses de vacinas contra a gripe. A vacinação foi prorrogada até essa sexta-feira, 9, e as doses ampliadas para toda a população.

A meta da Secretaria de Saúde é alcançar 19.936 do grupo prioritário, no entanto, foram vacinados até 25 de maio, 12.742 pessoas, ou seja, faltam ainda 7.194.

Devido à situação da cheia do rio Itajaí-Mirim, alguns dos serviços públicos, inclusive os de vacinação, foram suspensos na segunda-feira, 5, o que contribui para alcançar a meta. No entanto, a diretora da Vigilância em Saúde, Natália Cabral Marchi, acredita que até a data limite imposta pelo Ministério da Saúde, deve aumentar o número de interessados em se vacinar.

Natália destaca que as UBS receberam mais 100 doses cada, à espera de interessados. Hoje são 17 salas de vacina abertas. Apenas os bairros Volta Grande, São João, São Pedro, Rio Branco, Santa Luzia e Nova Brasília não contam com estrutura para aplicação.

Botuverá

Em Botuverá, onde mais de 90% do grupo prioritário já foi imunizado, há ainda cerca de 300 doses de vacina contra a gripe para a comunidade. Só não há ainda mais vacinas, pois cerca de 100 foram reservadas à segunda dose das crianças e gestantes.

A secretária de Saúde, Márcia Cansian, está otimista com a procura da população, já que somente na segunda-feira, 5, mesmo com as fortes chuvas, 80 pessoas se vacinaram na UBS do Centro. “Não tem como prever se as doses vão acabar, mas temos as vacinas disponíveis e vamos disponibilizar até que terminem”.

Guabiruba

Até as 13h desta terça-feira, 6, havia 1,2 mil vacinas contra a gripe em Guabiruba. No entanto, a expectativa da Secretaria de Saúde é de que as doses terminarão até o prazo final estipulado pelo governo federal, já que nesta semana uma média de 250 pessoas procuraram a Policlínica. Até o momento, 70,96% do grupo prioritário já foi vacinado.

“Houve grandes filas. Deixaremos apenas as segundas doses para crianças e gestantes, as outras serão disponibilizadas para quem chegar”, diz a secretária Patrícia Heiderscheidt.

Como se vacinar

Brusque

Disponibilizadas em 17 salas das UBS do município, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Apenas os bairros Volta Grande, São João, São Pedro, Rio Branco, Santa Luzia e Nova Brasília não contam com estrutura para aplicação. No Centro de Serviços em Saúde, o horário é das 7h30 às 16h.

Botuverá

Disponibilizadas nas três UBS da cidade – do Centro, Ribeirão do Ouro e Águas Negras – das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Guabiruba

Disponibilizadas na Policlínica, no Centro, das 7h às 18h, sem fechar para o almoço.