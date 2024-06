Brusque é a 5ª cidade brasileira com menos homicídios entre os municípios com mais de 100 mil habitantes

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou o Atlas da Violência 2024. Brusque aparece como o quinto município com menor taxa de homicídios entre as 319 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Os dados são de 2022.

O indicador analisa homicídios registrados (a), homicídios ocultos (b), que se referem a mortes violentas não registradas, e homicídios estimados (a+b). O município brusquense tem uma taxa de homicídio estimado de 4,2 a cada 100 mil habitantes.

Brusque é a terceira cidade catarinense com menor taxa de homicídios, atrás apenas de Tubarão (3,6), que está em quarto lugar, e Jaraguá do Sul (2,2), em primeiro lugar.

O delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, enfatiza que além do município “ostentar” a quinta posição no ranking, todos os casos são solucionados.

“Não só morrem poucas pessoas por morte intencional, como também aqueles que matam são identificados. Nos últimos cinco anos, temos 100% de resolução dos homicídios. Todos que mataram alguém foram identificados e grande parte foi presa e julgada. Esse é o grande diferencial de Brusque.”

“Bom local para viver”

Fernando afirma que os dados reforçam que o município é um bom local para morar, investir e viver. “Isso faz com que tenhamos mais gás e energia para manutenção dos nossos bons índices”, diz.

Em sua avaliação, apesar dos dados serem de 2022, os bons índices se mantêm em 2023 e 2024. “Não tínhamos dados dos outros municípios, mas já sabíamos que Brusque manteve uma taxa de homicídios extremamente controlada, o que aconteceu em 2023 e vem acontecendo em 2024.”

O tenente-coronel da Polícia Militar, Pedro Carlos Machado Júnior, também destaca que os bons números são resultado de um intenso trabalho das forças de segurança brusquense.

“Estarmos na 5ª posição demonstra o trabalho que as forças de segurança vem desempenhando na prevenção, repressão, busca e identificação de autores…especialmente no que tange o crime mais hediondo, que é o homicídio. É um trabalho contínuo.”

Cenário em Santa Catarina

Além dos três municípios entre os cinco com menor taxa de homicídio entre as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, outras onze cidades catarinenses integram a lista:

Criciúma: 16º lugar, com taxa de 6,1

Lages: 21º lugar, com taxa de 6,7

Blumenau: 25º lugar, com taxa de 6,9

Florianópolis: 42º lugar, com taxa de 8,9

Itajaí: 46º lugar, com taxa de 9,1

São José: 52º lugar, com taxa de 9,6

Camboriú: 56º lugar, com taxa de 9,7

Joinville: 57º lugar, com 9,7

Palhoça: 70º lugar, com taxa de 10,8

Chapecó: 86º lugar, com taxa de 12,6

Balneário Camboriú: 90º lugar, com taxa de 12,9

Pela primeira vez na série histórica analisada, o estado apresentou uma taxa de homicídios estimada por 100 mil habitantes inferior a dez (9,7). 142 dos 295 municípios (48,1%) não tiveram nenhum homicídio em 2022.

Atlas da Violência

Os dados reunidos pelo Ipea retratam a violência nos municípios brasileiros, por meio de indicadores de homicídios. O relatório mapeia as regiões e aponta as características da violência em cada uma, além de contextualizar os números e indicar caminhos para a diminuição dos crimes no cenário brasileiro.

