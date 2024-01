Brusque e Chapecoense empatam em Balneário Camboriú pela segunda rodada do Catarinense

Brusque e Chapecoense empataram em 0 a 0 no Estádio das Nações na noite desta quarta-feira, 24, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Em uma partida bem movimentada, foi o quadricolor quem mais teve a posse de bola e quem conseguiu mais ações no ataque. É o terceiro empate sem gols consecutivo entre as duas equipes.

A Chapecoense apresentou uma escalação bastante diferente daquela que começou a primeira rodada. Do jogo em Balneário Camboriú, apenas o goleiro Léo Vieira e o zagueiro Doma foram titulares na estreia.

No time titular do Brusque, Luizinho Lopes substituiu Cristóvam e Madison por Ronei e Serrato, respectivamente.

Mais Brusque

Os anfitriões começaram melhor a partida, partindo para o ataque com chutes de fora da área de Diego Tavares e Serrato. A Chapecoense tentou a resposta aos sete minutos, com um mau cabeceio de Robinho.

O quadricolor manteve um controle claro do jogo até pouco antes dos 20 minutos, mantendo a bola no ataque e trabalhando bem em volta da área adversária. Contudo, as principais movimentações terminavam em chutes de fora da área, sem exigir muito do goleiro Léo Vieira. Aos nove, Alex Ruan disparou uma bomba no travessão.

Chape reage

A Chapecoense conseguiu equilibrar a partida, muitas vezes encaixando a marcação na saída de bola e finalmente mantendo o jogo mais longe de sua própria área. Aos 19, Ronei saiu jogando errado, Carvalheira recuperou e ficou de frente para o gol. Mas, no momento do chute, Éverton Alemão chegou para travar e a bola saiu em escanteio.

Aos 26, Carvalheira conseguiu um perigoso chute de fora da área, que passou à direita de Matheus Nogueira. Dois minutos depois, o Brusque respondeu com nova tentativa de média distância, com Wallace chutando bonito de primeira.

A melhor chance da partida até então foi aos 36 minutos. Após cruzamento da direita, A bola escapou de Matheus Nogueira e sobrou com Foguinho. No momento do chute, Ronei apareceu de forma providencial e travou a finalização. O gol não estava totalmente aberto, mas o goleiro já estava fora do lance.

Ataque quadricolor

O segundo tempo começou com domínio brusquense e as ações se concentrando no campo de defesa da Chape. Aos quatro minutos, Dentinho cruzou pela direita, Doma bloqueou e Jhemerson chutou sem ângulo na sobra. A bola bateu do lado de fora da rede.

Aos nove, Wallace acionou Alex Ruan, que partiu para cima de Marcelinho, abriu espaço e chutou, já dentro da área. A bola teve o mesmo destino do lance anterior.

Pouca ação

Os minutos seguintes foram de pouca emoção no Estádio das Nações. O ritmo do jogo diminuiu, e nenhuma das equipes conseguia imprimir uma pressão de fato ou finalizar com perigo.

Aos 27, Kelvyn cruzou pela esquerda e Carvalheira cabeceou fraco e torto para fora. Logo depois, em boa troca de passes, Alex Ruan acionou Dentinho. Dentro da área, o camisa 10 tentou o chute cruzado, mas pegou mal na bola. Foi a principal chance quadricolor até então, sem perigo. Aos 29, Maycon Douglas alçou a bola na área para Olávio, que não conseguiu cabecear em cheio.

Minutos finais

O Brusque continuava em cima. Aos 39, Paulinho Moccelin alçou na área, em direção ao gol, e Maycon Douglas tentou desviar de cabeça, mas a bola passou por cima do travessão.

Aos 45, Olávio recebeu na entrada da grande área. Conseguiu dominar e fazer o passe para Dentinho. O camisa 10, livre, mas desequilibrado, mandou longe do gol, para a lamentação da torcida quadricolor.

No último lance do jogo, aos 47, Dentinho errou a saída de bola. Marcinho fez boa jogada até a linha de fundo e cruzou. Doma subiu no terceiro andar e cabeceou bem, mas a bola saiu à esquerda de Matheus Nogueira, próxima ao pé da trave.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Figueirense no Estádio das Nações, às 16h30 deste sábado, 27. A Chapecoense visita o Avaí na Ressacada às 18h de domingo, 28.

Brusque x Chapecoense

Campeonato Catarinense

2ª rodada

Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Público total: 873

Renda: R$ 16.820



Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, (Dionísio 34′-2ºt), Serrato, Jhemerson (Maycon Douglas 24′-2ºt); Diego Tavares (Paulinho Moccelin 17′-2ºt), Dentinho; Guilherme Queiróz (Olávio 24′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Doma, Habraão, Kelvyn; Auremir (Bruno Vinícius 22′-2ºt), Foguinho (Marlone 31′-2ºt), Rafael Carvalheira; Robinho (Perotti-int), Walterson (Marcinho-int) e Tiago Alves (Osman Júnior 22′-2ºt).

Técnico: Claudinei Oliveira

Cartões amarelos: Alex Ruan, Dentinho, Jhemerson; Kelvyn, Tiago Alves.

Trio de arbitragem: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Eder Alexandre (CBF) e Luciane Rodrigues Santos (CBF).

Quarto árbitro: Tiago Soares dos Santos (FCF)

