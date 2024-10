De volta ao Augusto Bauer após quase um ano, o Brusque enfrenta o Ituano às 18h30 desta segunda-feira, 14, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é a primeira das cinco que o quadricolor fará no estádio até o final da competição. O confronto, que é direto na luta contra o rebaixamento, tem o quadricolor, dono do pior ataque da competição, contra o Galo de Itu, que tem a pior defesa.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Gabriel Pinheiro, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Mathias, Tato González, Dentinho; Pollero.

O lateral-direito Mateus Pivô perdeu sessões de treino ao longo da semana por conta de dores e é dúvida para a partida. Quem deve ficar fora é o atacante Osman, que não esteve nos treinos mais recentes. A princípio, trata-se de uma lesão muscular.

Outros desfalques continuam no departamento médico, como o lateral-esquerdo Alex Ruan (lesão ligamentar no tornozelo) e os zagueiros Éverton Alemão (ruptura do adutor da coxa) e Maurício (ruptura do tendão de Aquiles).

O meio-campista Jhemerson faz trabalhos de transição após se recuperar de uma lesão muscular, assim como o lateral-esquerdo Luiz Henrique. Uma novidade é o retorno do atacante Guilherme Queiróz, que foi desfalque na rodada anterior, contra o Avaí, por conta de uma gripe.

O zagueiro Ianson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Jhan Torres, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar e Dentinho estão pendurados.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 30 pontos em seis vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Tem o pior ataque do campeonato, com 20 gols.

Não há chances de o quadricolor sair do Z-4 nesta rodada. A ideia é vencer o Ituano para voltar ao 18º lugar. Na melhor das hipóteses, o Brusque vence e termina a rodada empatando em pontos com o CRB. Desta forma, ficaria a um ponto da 16ª colocada, Chapecoense, e a dois pontos da 15ª colocada, Ponte Preta.

O CRB joga às 21h, visitando o lanterna Guarani no Brinco de Ouro.

Retorno

A partida marca o retorno ao estádio Augusto Bauer após quase um ano. Ao longo da temporada 2024, o Brusque foi mandante no Estádio das Nações, no Gigantão das Avenidas, na Arena Joinville e na Ressacada. Foram 24 partidas ao todo.

Após a reforma, a torcida fica ainda mais próxima do gramado. São esperados comunicados no sistema de som ao longo da partida, pedindo para que torcedores não arremessem objetos no campo. Incidentes e falhas de segurança podem comprometer a sequência do uso do Augusto Bauer.

Ituano

O Ituano é o 18º colocado, com 31 pontos em nove vitórias, quatro empates e 17 derrotas. Tem 34 gols marcados e 49 sofridos, sendo dono da pior defesa da Série B.

Ainda assim, o Galo de Itu é o quarto melhor time do returno, com seis vitórias e cinco derrotas. Chegou a estar fora da zona de rebaixamento ao fim da 26ª e da 27ª rodada. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Guarani em Itu (SP).

Não há desfalques por suspensão no Ituano. A lista de pendurados tem 11 jogadores: os laterais-direitos Luiz Gustavo e Marcinho; o zagueiro Guilherme Mariano; os volantes Miqueias, Rodrigo e Eduardo Person; os meias José Aldo e Bruno Xavier; e os atacantes Leozinho, Neto Berola, e Bruno Alves.



Um time provável tem Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miqueias; José Aldo, Bruno Xavier; Thonny Anderson e Vinícius Paiva.

Retrospecto

9 jogos

3 vitórias do Brusque

2 empates

4 vitórias do Ituano

11 gols do Brusque

12 gols do Ituano

Arbitragem

O trio é paranaense. Lucas Paulo Torezin apita a partida, auxiliado por Wagner Júnior Bonfim Ledo e Denise Akemi Simões de Oliveira. Diego da Costa Cidral (SC) é o quarto árbitro.

Rodolfo Toski Marques (PR – FIFA) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

No turno

Na 12ª rodada da Série B, em 22 de junho, Brusque e Ituano empataram em 1 a 1 no Gigantão das Avenidas. José Aldo fez o gol dos anfitriões, enquanto Paulinho Moccelin fez o gol brusquense. Quando o placar era 0 a 0, Olávio perdeu um pênalti.

Brusque x Ituano em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 17h30.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: