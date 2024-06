Brusque e Ituano têm histórico equilibrado antes de novo confronto na Série B

Brusque e Ituano se encontram às 21h deste sábado, 22, no Novelli Júnior, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dois anos depois do último confronto. Na edição de 2022, a última do quadricolor na segunda divisão nacional, o Ituano venceu as duas partidas, pondo mais equilíbrio no histórico entre os dois times. Desde 2019, foram oito partidas pelas Séries B, C e D.

Ao todo, o Brusque tem três vitórias, o Ituano tem quatro, e um único empate foi registrado entre as equipes. O Marreco tem 10 gols marcados e o Galo, 11. Na Série B de 2022, o time paulista venceu por 1 a 0 no Augusto Bauer e por 2 a 0 no segundo turno, no Novelli Júnior. Terminou a temporada no sexto lugar, enquanto o quadricolor foi rebaixado na 18ª posição.

Ainda assim, as grandes decisões entre as equipes foram vencidas pelo Brusque. Na semifinal da Série D de 2019, o Brusque empatou o placar agregado ao vencer por 2 a 0 no Augusto Bauer, com gols de Thiago Alagoano e Fio. Júnior Pirambu ainda perdeu um pênalti. O desempate terminou com vitória brusquense por 4 a 3 nas penalidades.

Em 11 de janeiro de 2021, na Série C de 2020, o Brusque conquistou o acesso ao vencer o Ituano por 4 a 2 na quarta rodada da segunda fase. Os gols do quadricolor foram marcados por Marco Antônio, Thiago Alagoano, Maurício Garcez e Ianson. Fillipe Soutto e Gabriel Taliari, que jogariam pelo Marreco meses depois, balançaram as redes pelo Ituano.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: