Brusque encerra o ano visitando o América-MG no Independência

Em seu último jogo na temporada, o Brusque enfrenta o América-MG às 18h30 deste domingo, 24, no Independência, para encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. Enquanto o quadricolor tenta sua primeira vitória como visitante na competição, o América-MG ainda não sofreu uma derrota em casa na temporada.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson (Jhan Torres), Éverton Alemão, Marcelo; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Tato González; Pollero.

Ianson não treinou nesta quinta-feira, 21, e pode ficar fora por possível lesão, assim como Keké. Alex Ruan vem treinando normalmente, mas deve voltar a campo apenas em 2025.

Ainda há 13 desfalques confirmados, em diferentes estágios de recuperação: Cristovam, Mateus Pivô, Ronei, Wallace, Maurício, Lorran, Madison, Jhemerson, Paulinho, Osman, Paulinho Moccelin, Dentinho e Ocampo.

Rebaixado matematicamente desde que perdeu para o Paysandu na 36ª rodada, o Brusque vai a Belo Horizonte com objetivos pouco relevantes. Só pode chegar até a 17ª colocação, caso o Ituano não vença o Amazonas em casa e se a Ponte Preta perder para o Avaí na Ressacada. Estes dois jogos serão disputados nesta sexta-feira, 22.

O quadricolor tenta também sua primeira e única vitória fora de casa nesta edição da Série B. Tem sete empates e 11 derrotas neste recorte. E não vence um jogo como visitante desde o 1 a 0 sobre o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil, em 28 de fevereiro.

O Brusque chega à última rodada da Série B após uma vitória por 2 a 1 sobre o Guarani no Augusto Bauer. O resultado quebrou a sequência de cinco derrotas consecutivas e ultrapassou em pontos a campanha do rebaixamento de 2022.

América-MG

O América-MG é o nono colocado da Série B, com 55 pontos em 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Tem 47 gols marcados e 35 sofridos. A equipe cumpre tabela nestas últimas rodadas da Série B, após ter perdido as chances de acesso. Vem de derrota fora de casa por 1 a 0 para o Ceará.

Contudo, jogando em casa, o América-MG segue invicto na temporada. A última derrota como mandante ocorreu em 26 de novembro do ano passado, com 3 a 0 para o Flamengo, pela 35ª rodada da Série A. A partida foi realizada em Uberlândia (MG). No Independência, o revés mais recente foi na 33ª rodada da Série A, 3 a 0 para o Coritiba, em 8 de novembro. Desde então, são 26 jogos sem derrota.

O técnico Lisca e seu auxiliar, Márcio Hahan, tiveram suas saídas anunciadas pelo clube nesta terça-feira, 19. Quem comanda o Coelho à beira do gramado contra o Brusque é o auxiliar técnico permanente, Diogo Giacomini.

Não há desfalques por suspensão. Uma possível escalação tem Elias; Mateus Henrique, Lucão, Ricardo Silva, Nicolas; Fernando Elizari, Moisés, Juninho (Alê), Daniel Júnior; Rodriguinho e Brenner.

Despedida

A partida será a última da carreira do meia Moisés, do América-MG. O jogador de 36 anos foi revelado pelo clube, com o qual conquistou a Série C em 2009. Teve uma passagem de destaque pela Portuguesa, mas viveu seu melhor momento 2016 a 2019, quando jogou no Palmeiras. Pelo Verdão, conquistou o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018. No exterior, Moisés atuou pelo Rijeka-CRO e pelo Shandong Luneng-CHN.

No turno

Na 19ª rodada da Série B, em 2 de agosto, Brusque e América-MG empataram em 0 a 0 na Ressacada.

