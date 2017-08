Brusque estreia contra o Barroso na Copa Santa Catarina

A Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela detalhada da Copa SC. A competição que inicia em 8 de outubro terá a participação do Bruscão e outras quatro equipes e vale, ao campeão, o direito de ser um dos representantes de Santa Catarina na Copa do Brasil de 2018.

A estreia do Brusque será fora de casa, em 8 de outubro, diante do Barroso. O primeiro jogo no Augusto Bauer ocorre no dia 11 contra o Joinville. A equipe volta a jogar fora diante do Tubarão, no dia 15, e retorna ao Gigantinho três dias mais tarde em duelo contra o Inter de Lages, no último jogo do turno.

As partidas do returno ocorrem em 29 de outubro, e nos dias 1, 5 e 8 de novembro, com os mandos invertidos (ver os detalhes da tabela).

Resumo da forma de disputa

Nas duas primeiras fases, turno e returno, as equipes jogarão todas entre si. Ao final do turno e do returno, as equipes que somarem mais pontos em cada fase serão semifinalistas, juntamente com as duas melhores equipes classificadas pelo índice técnico (soma de pontos do turno e do returno).

Caso uma mesma equipe some mais pontos no turno e no returno, três equipes serão classificadas às semifinais pelo índice técnico.

As semifinais e finais serão disputadas no sistema de confronto eliminatório, jogos de ida e volta. Os vencedores do turno e returno terão vantagem de jogar como mandantes nas semifinais. O campeão do turno encara o 2º melhor colocado pelo índice técnico, enquanto o campeão do returno enfrentará o melhor colocado do índice técnico.

Nas finais a equipe de melhor desempenho nas três primeiras fases terá vantagem de jogar como mandante a segunda partida. Na 3ª fase, semifinais, e na 4ª, finais, a equipe que somar mais pontos ao término dos dois jogos avança.

Caso haja empate e número de pontos, a equipe com melhor saldo de gols estará classificada. Persistindo o empate, a decisão será através da cobrança de penalidades.

Jogos do Bruscão

08/10 – Barroso x Brusque

11/10- Brusque x Joinville

15/10 – Tubarão x Brusque

18/10 – Brusque x Internacional

29/10 – Internacional x Brusque

01/11 – Brusque x Tubarão

05/11 – Joinville x Brusque

08/11 – Brusque x Barroso

Jogos finais

12/11 (semifinais – ida)

19/11 (semifinais – volta)

26/11 (final – ida)

03/12 (final – volta)