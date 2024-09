O Brusque perdeu por 1 a 0 para o Novorizontino na noite desta terça-feira, 17, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida de poucas oportunidades claras, Rafael Donato marcou o gol do jogo em um cabeceio no primeiro tempo. O quadricolor segue com 26 pontos, podendo ficar mais distante da saída do Z-4 a partir dos jogos de Ituano, Chapecoense e CRB na rodada.

Com o revés diante do líder, o Brusque soma 19 partidas consecutivas sem vencer como visitante. Destas, 14 foram na Série B, com seis empates e oito derrotas. O último triunfo foi em 28 de fevereiro, sobre o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Bom início

A partida começou com o Brusque atuando de forma bastante segura. A equipe tentava evitar sair jogando com a bola dominada, e tentava ligações diretas para manter a bola longe da área e evitar a pressão do Novorizontino. Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas sem condições de ameaçar Matheus Nogueira.

Paulinho Moccelin teve a primeira chance da partida, aos quatro minutos. Dentinho tentou o passe a Guilherme Queiróz no contra-ataque, mas foi interceptado. A bola voltou ao camisa 10, que então lançou Paulinho Moccelin, que avançou até a grande área, chutou cruzado, mas mandou muito longe, por cima do gol.

Aos 19 minutos, Rodolfo Potiguar lançou Diego Mathias, que cruzou da linha de fundo com a perna direita. Paulinho Moccelin cabeceou e César Martins fez o bloqueio com o corpo.

Novorizontino cresce

A primeira finalização do Novorizontino foi aos 20 minutos. Em ataque pela direita, Fabrício Daniel cortou para dentro e tentou o chute colocado, mas Matheus Nogueira defendeu sem rebote.

A partir de então, os anfitriões começaram a reter mais a posse de bola no ataque, e os contragolpes do quadricolor ficaram ainda mais raros. Aos 33, Léo Tocantins recebeu nas costas de Dentinho, chutou de fora da área e a bola desviou em Paulinho. Ela encobriu Matheus Nogueira e saiu perto da trave, à esquerda do goleiro.

Placar aberto

O placar foi aberto pelo Novorizontino aos 39, após falta cometida sobre Fabrício Daniel próximo à linha de fundo. Após a cobrança, o zagueiro Rafael Donato, de 1,93m, se livrou da marcação de Rodolfo Potiguar, ubiu absoluto e cabeceou firme para o fundo do gol, sem chances de defesa.

O Brusque ainda conseguiu uma resposta com perigo aos 44. Guilherme Queiróz foi desarmado perto da área, e Paulinho Moccelin juntou a sobra já com o chute colocado, de primeira. A bola passou perto, à esquerda de Jordi.

Pouco perigo

Já vencendo a partida, o Novorizontino criou boa chance aos três minutos da segunda etapa. Após levantamento na área, Rafael Donato fez o passe de cabeça para César Martins, que completou com o cabeceio na pequena área. Matheus Nogueira fez a defesa sem rebote. O quadricolor só voltou a finalizar aos 21 minutos. Osman recebeu na esquerda, encontrou espaço e bateu rasteiro, colocado, de dentro da área. Jordi fez boa defesa e a zaga afastou na sequência. De qualquer maneira, a arbitragem marcou impedimento em algum ponto do lance. O jogo continuou até o final sob total controle do Novorizontino. O Brusque, já modificado, não conseguia nem mesmo se aproximar da área de Jordi. Do outro lado, os anfitriões não exigiam grandes esforços de Matheus Nogueira, mas ainda estava mais próximo do segundo gol do que do empate. Ainda chegou a pedir pênalti num lance entre Keké e Rafael Donato, e depois pedindo mão de Tato González, sem sucesso.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Amazonas às 21h30 desta segunda-feira, 23. A princípio, a partida está marcada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, mas o quadricolor tenta levá-la ao Augusto Bauer. Às 21h do mesmo dia, a bola rola para Santos x Novorizontino, na Vila Belmiro.

Novorizontino 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

27ª rodada

Terça-feira, 17 de setembro de 2024

Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), Novo Horizonte (SP)

Público total: 5.571

Novorizontino: Jordi; Rafael Donato, César Martins, Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Geovane (Marlon), Eduardo, Léo Tocantins (Danilo Barcelos); Pablo Dyego (Reverson), Rodolfo, Fabrício Daniel (Lucas Cardoso).

Técnico: Eduardo Baptista

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Jhan Torres (Madison); Rodolfo Potiguar (Keké), Paulinho (Diego Tavares), Diego Mathias; Dentinho, Guilherme Queiróz (Tato González) e Paulinho Moccelin (Osman).

Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Rafael Donato

Cartões amarelos: Patrick; Paulinho Moccelin, Jhan Torres

Cartão vermelho:

Trio de arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (DF), auxiliado por Luiz Filipe Gonçalves Corrêa (PB) e Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ), auxiliado por José Eduardo Calza (RS)

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: