O Brusque está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, após derrota por 1 a 0 para o Paysandu na noite desta segunda-feira, 11, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B. Esli García marcou o gol que sacramentou a queda do quadricolor, que troca de divisão pela quarta vez em cinco anos.

Em campo, Keké teve gol anulado no primeiro tempo e, na segunda etapa, o domínio foi do Papão, premiado com o gol da vitória, confirmado pelo VAR. Esta é a quinta derrota consecutiva do Brusque, e o quarto jogo consecutivo sem fazer um gol sequer. Com este revés, são 22 jogos consecutivos sem vencer como visitante, desde 28 de fevereiro.

O quadricolor estaciona nos 33 pontos e está rebaixado faltando duas rodadas para o fim do campeonato, com apenas 22 gols marcados.

Marreco ataca

A partida demorou para entregar alguma emoção. O Brusque começou mais presente no campo de ataque, sem desenvolver jogadas de perigo. Do outro lado, o Paysandu não conseguia imprimir seu jogo e perdia diversos duelos, sem se aproximar muito da área.

Em bom ataque do Brusque pela esquerda, Paulinho fez passe em profundidade para Keké, que finalizou na saída de Matheus Nogueira para o fundo das redes. Contudo, o assistente marcou o impedimento imediatamente, e a anulação do gol foi confirmado pelo VAR.

Diego Mathias conseguiu levar perigo aos 25 minutos. Limpou, soltou a bomba e o goleiro do Papão defendeu com dificuldade. Depois, o quadricolor não conseguiu muito mais do que dois chutes de fora da área de Tato González. No primeiro, a bola passou longe do gol, por cima; no segundo, passou um pouco mais perto, à direita do Matheus Nogueira bicolor.

Papão ameaça

Aos 31, João Vieira, fora da área, dominou bem e chutou melhor ainda a bola, que estava no ar e Matheus Nogueira fez defesaça para escanteio. Quatro minutos depois, Paulinho Boia chutou de fora da área, o goleiro quadricolor defendeu com rebote e João Vieira tentou completar, mas foi assinalado seu impedimento.

Só Paysandu

O Brusque já não conseguia ameaçar o Paysandu, que tentava pressionar o quadricolor, mas sem criar chance clara. Aos 17 minutos, enfim, fez Matheus Nogueira voltar a trabalhar mais. Robinho alçou na área com efeito e Ruan Ribeiro se jogou para completar, desviando de leve. O goleiro quadricolor se esticou e fez ótima defesa para escanteio.

Só aos 23 minutos o quadricolor voltou a ameaçar. Keké recebeu no contragolpe, invadiu a grande área e tentou o chute de perna esquerda, mas isolou.

Aos 29, o Matheus Nogueira do Brusque fez uma defesaça num foguete de fora da área, disparado por Bryan Borges.

Rebaixamento confirmado

Esli Garcia sacramentou o rebaixamento do Brusque com um gol aos 34 minutos. Ele recebeu belo passe, no limite da linha da zaga, e finalizou na saída de Matheus Nogueira. A arbitragem anulou o gol por impedimento, e o lance foi para a análise do VAR. A abertura do placar foi confirmada aos 38 minutos.

O Brusque ainda tentou uma reação. Guilherme Queiróz soltou uma bomba rasteira e a bola passou perto, à direita do goleiro do Papão.

Num dos últimos lances, Keké perdeu a bola no meio-campo e o Paysandu quase fez o segundo gol. Esli Garcia passou para Netinho, que chutou forte da entrada da área, mas Matheus Nogueira fez outra ótima defesa.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Guarani às 11h deste domingo, 17, no Augusto Bauer. O Paysandu visita o Novorizontino no sábado, 16, com apito inicial às 17h.

Paysandu x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

36ª rodada

Segunda-feira, de novembro de 2024

Curuzu, Belém

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Kevyn), Wanderson, Quintana (Carlão), Bryan Borges; Luan Freitas (Netinho), João Vieira; Robinho (Jean Dias); Paulinho Boia, Borasi e Ruan Ribeiro (Esli Garcia).

Técnico: Márcio Fernandes

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace, Jhan Torres (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Guilherme Queiróz), Paulinho (Dionísio); Diego Mathias (Diego Tavares), Tato González (Serrato), Keké; Pollero.

Técnico: Marcelo Cabo

Cartão amarelo: Gabriel Pinheiro

Trio de arbitragem (MG): Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente.

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: