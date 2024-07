A janela de transferências do futebol brasileiro abre nesta quarta-feira, 10, e o Brusque pretende contratar três ou quatro jogadores, com prioridade para o meio-campo e o ataque. O diretor-executivo de futebol, André Rezini, afirma que há negociações em andamento, mas sem nenhum nome confirmado a ser anunciado oficialmente. Contando com os quatro jovens da base, o elenco quadricolor conta hoje com 32 jogadores.

“Vamos contratar de três a quatro, a princípio. Depende da oportunidade, mas a nossa ideia é de três a quatro reforços, de segundo volante, meio-campo, segundo atacante e centroavante. De volante para frente”, explica Rezini.

O dirigente relata que há negociações avançadas, mas que ainda dependem de acertos de detalhes contratuais e alguns valores. Até o momento, não há nenhum acerto. “Queremos ver se até final de semana nós conseguimos finalizar [as contratações de] alguns atletas aí, pelo menos um ou dois.”

Em relação à situação da equipe na Série B, André Rezini reconhece os problemas no ataque, mas valoriza o fato de o Brusque não perder há cinco jogos na Série B. São uma vitória e quatro empates consecutivos.

Há a expectativa de que os resultados positivos sejam mais frequentes quando o Brusque voltar a jogar no Augusto Bauer. A equipe tem sido mandante no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, sob uma atmosfera frequentemente considerada de campo neutro.

“Para a Série B, ficar cinco jogos sem perder, jogando sempre fora de Brusque é considerável. (…) O negócio é ir pontuando. Mas vai dar certo, nós vamos melhorar, daqui a pouco voltamos para Brusque, né? E virão mais atletas para nos ajudar também.”

A janela de transferências começa nesta quarta-feira, 10, e se estende até 2 de setembro.

Elenco atual

No jogo contra a Ponte Preta nesta sexta-feira, 5, seis jogadores estavam indisponíveis por lesão: o golero Georgemy, o lateral-direito Cristovam, os laterais-esquerdos Alex Ruan e Luiz Henrique, o meio-campista Jhemerson e o atacante Guilherme Queiróz, em diferentes estágios de recuperação. Há também o atacante Luizinho, que passou por problemas médicos na recuperação de uma lesão no tornozelo sofrida no início de 2023.

Do elenco atual, há quatro goleiros, sendo que Georgemy, substituto imediato de Matheus Nogueira, vem mantendo contato com a diretoria para sair. Os outros são Matheus Emiliano, de 23 anos, e Artur, de 18.

O plantel tem ainda três laterais-direitos, quatro zagueiros, três laterais-esquerdos, oito meio-campistas (entre volantes e meias, sendo um da base) e dez atacantes (entre pontas e centroavantes), sendo que dois são da base.

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: