Brusque recebe o Coritiba em duelo de times com crises na Série B

Com possíveis mudanças, o Brusque enfrenta o Coritiba às 16h deste domingo, 18, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sem Pollero e Ocampo, o quadricolor aguarda a publicação de Mateus Pivô no BID, após a compra do jogador. Do outro lado, o Coritiba está pressionado na parte de baixo da tabela.

Os atacantes Rodrigo Pollero e Matías Ocampo seguem no aguardo de suas regularizações e seus vínculos não foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a publicação desta matéria. O volante Lorran, mais recente contratação, também aguarda o BID.

Mateus Pivô pode ficar fora da partida. O lateral-direito, que estava emprestado ao Brusque pelo Sampaio Corrêa, assinou contrato definitivo com o clube. O novo vínculo precisa ser publicado no BID até esta sexta-feira, 16, para que ele possa jogar contra o Coritiba.

E no treino desta quinta-feira, 15, Pivô deixou o treino mais cedo após um acidente em uma disputa de bola com Wellissol, em que foi atingido na cabeça com o pé do colega de equipe. Seu olho teve um inchaço, mas o jogador está bem.

O lateral-esquerdo Marcelo se recupera de lesão muscular na coxa e Olávio segue sem treinar por conta de inflamação no joelho. Ianson, que ficou fora da partida anterior, contra o Mirassol, com dores no adutor da coxa, voltou a treinar nesta quinta-feira, 15.

Não há jogadores suspensos. Seis jogadores estão pendurados: Matheus Nogueira, Rodolfo Potiguar, Madison, Diego Mathias, Jhemerson e Paulinho Moccelin.

Há a possibilidade de Luizinho Vieira mexer na equipe e renunciar ao esquema com três zagueiros. Uma escalação viável tem Matheus Nogueira; Cristovam (Mateus Pivô), Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Jhemerson; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

No Z-4

O Brusque é o 18º colocado, com 19 pontos, 14 gols marcados e 24 sofridos. Vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no Maião. Não vence e nem faz gols há três partidas. Precisa vencer para se aproximar da saída do Z-4. Quem começa a rodada na 16ª posição é o Botafogo-SP, com 22 pontos e cinco vitórias, contra três do quadricolor. O 17º colocado é a Chapecoense, também com 19 pontos.

Em caso de derrota, o Brusque pode terminar a rodada atrás do Ituano, que visita o Operário-PR.

Operário-PR x Ituano – Quinta-feira, 15, 21h

Chapecoense x Guarani – Sábado, 17, 15h30

Botafogo-SP x Paysandu – Domingo, 18, 18h30

Coritiba

O Coritiba vive sob pressão neste momento do campeonato, na 14ª posição, com 24 pontos. Dos últimos 10 jogos, venceu dois, empatou três e perdeu cinco. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense em casa, perdeu para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto e, mais recentemente, empatou com a Ponte Preta no Couto Pereira.

O atacante Robson cumpre suspensão após ter sido expulso com cartão vermelho direto no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. Estão pendurados o lateral-esquerdo Rodrigo Gelado, o volante Matheus Bianqui e o atacante Figueiredo.

Possíveis escalações têm Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo (Thalisson), Rodrigo Gelado (Bruno Melo); Matheus Frizzo, Sebastián Gómez, Everton Morelli; Lucas Ronier, Júnior Brumado (Vini Paulista) e Eberth.

Nesta semana, o Coritiba anunciou a contratação do meia português Josué, de 33 anos. Ele atuou pelo Legia Varsóvia-POL na temporada 2023-24. Também chegou o volante Zé Gabriel, emprestado pelo Vasco.

No turno

Na primeira rodada da Série B, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Coritiba no Couto Pereira. Brandão fez o gol da partida. No primeiro tempo, o quadricolor teve um gol de Dionísio anulado.

Arbitragem

O trio é alagoano. Dênis da Silva Ribeiro Serafim apita a partida, auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros Silva. Célio Amorim (SC) é o quarto árbitro.

No VAR, Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Vitor Carmona Metestaine (SP).

Brusque x Coritiba em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

