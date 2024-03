Brusque recebe o Marcílio Dias nesta sexta-feira pelas quartas de final do Catarinense

O Brusque enfrenta o Marcílio Dias às 20h desta sexta-feira, 8, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Enquanto Rodolfo Potiguar volta de suspensão, Madison é um novo desfalque. O quadricolor está invicto há cinco partidas.

Cartões

O volante Rodolfo Potiguar retorna de suspensão. Esta será sua 200ª partida pelo Brusque. Tem quatro títulos (Copa SC 2019, Recopa Catarinense 2020 e 2023, e Catarinense 2022) e dois acessos à Série B. É o jogador do atual elenco com mais jogos pelo clube

Contudo, o desfalque da vez é Madison, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Os demais jogadores que não têm suspensão a cumprir nos jogos de ida das quartas de final têm seus cartões zerados para a sequência do campeonato.

Lesões

Os atacantes Dentinho e Maycon Douglas são desfalques por lesões musculares. O zagueiro Matheus Salustiano, que perdeu as últimas partidas por lesão no músculo adutor da coxa, está treinando normalmente e deve estar à disposição do técnico Luizinho Lopes.

Titulares

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson (Éverton Alemão), Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato (Jhemerson); Diego Tavares, Paulinho Moccelin; Olávio.

Momento

O Brusque terminou a primeira fase na sexta posição, com 17 pontos: quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. Está invicto há cinco jogos, com um empate diante do Hercílio Luz e vitórias sobre Criciúma, Avaí, Marcílio Dias e, na Copa do Brasil, sobre o Sampaio-RR.

Marcílio Dias

O Marcílio Dias terminou a primeira fase no terceiro lugar, com 20 pontos, obtidos em seis vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou 15 gols e sofreu 14.

O Marinheiro vem de duas derrotas seguidas: para o Vasco por 3 a 1 na Copa do Brasil e por 4 a 1 para o Brusque. Jogando no Estádio das Nações, perdeu todos os quatro jogos oficiais que disputou desde 2022.

A torcida marcilista vive a expectativa do retorno do lateral-esquerdo Airton e do meia Juninho Tardelli. Eles desfalcaram a equipe na partida anterior por conta de lesões e devem retornar nesta sexta-feira.

Uma possível escalação tem Filipe Gonçalves (Erivelton); Victor Guilherme, Silvio, Renan Dutra, Airton (Rafael Carioca); Felipe Manoel, Araújo; Téssio Cajá, Juninho Tardelli (Rafinha Rech), Gustavo Poffo; Zé Eduardo. Não há desfalques por suspensão.

Retrospecto

76 jogos oficiais

33 vitórias do Brusque

20 empates

23 vitórias do Marcílio Dias

86 gols do Brusque

74 gols do Marcílio Dias

O Brusque não perde para o Marcílio Dias desde 22 de janeiro de 2020. Na ocasião, o Marinheiro venceu no Gigantão das Avenidas por 1 a 0, pela primeira rodada do Catarinense. Desde então, o quadricolor venceu quatro partidas e empatou uma, sem gols, na oitava rodada da edição de 2023.

Ingressos

Patrocinadores do Brusque ofereceram 1 mil ingressos para a partida. É possível fazer a retirada nos seguintes locais:

Havan – Rod Antônio Heil, 200, Centro 2

Buettner por Bouton – – Rodovia Pedro Merísio (rua do Cedro), 1181, Dom Joaquim

JCanedo – Av. Cônsul Carlos Renaux, 53, Centro | Rodovia Antônio Heil, 1436, Santa Terezinha

Secretaria do Brusque FC – Arena Brusque – Rua Gentil Batistti Archer, 447, Centro 2

O quadricolor também anunciou que sócios-torcedores e torcedores que adquiriram o pacote de ingressos no início do ano têm acesso garantido. Além disso, terá direito a um ingresso para acompanhante.

Os ingressos para a equipe do Marcílio Dias, reduzidos a 300 em função de recomendação do Ministério Público por motivos de segurança, estão esgotados.

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe Brusque x Marcílio Dias em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 19h30.

