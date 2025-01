Brusque recebe R$ 1,9 milhão do governo federal para redução de filas do SUS

O município de Brusque foi contemplado com R$ 1,9 milhão do Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), do Ministério da Saúde, para diminuição da espera por cirurgias eletivas e exames complementares no Sistema Único de Saúde (SUS).

O recurso faz parte de um montante de R$ 79,6 milhões destinados ao estado de Santa Catarina, sendo R$ 28,8 milhões distribuídos diretamente entre 34 municípios catarinenses.

“A chegada desses recursos representa um avanço significativo para a saúde em Santa Catarina. Nosso foco é diminuir as filas e garantir que os catarinenses tenham acesso mais rápido a cirurgias e exames”, afirma a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), membro da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.

Sobre o PNRF

Criado pela portaria 90, de 3 de fevereiro de 2023, o Programa Nacional de Redução de Filas visa ampliar o acesso a cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas em todo o Brasil. Inicialmente previsto para vigorar até fevereiro de 2024, o programa foi prorrogado até fevereiro de 2025.

