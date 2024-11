Brusque se classifica às semifinais do vôlei feminino dos Jasc

Brusque se classificou às semifinais do vôlei feminino dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), após ter vencido Blumenau por 3 sets a 0 na tarde desta quinta-feira, 21, no ginásio do Centro Multiuso Cidade Educadora, em Concórdia. As parciais foram de 25-7, 25-13 e 25-21.



A equipe da Abel Moda Vôlei, que representa Brusque, enfrenta Chapecó na semifinal, que será realizada nesta sexta-feira, 22, em horário a ser confirmado.

O time brusquense não teve problemas nem nas quartas de final e nem na fase de grupos, quando venceu Palhoça, Galvão e Lages, sempre por 3 a 0.

Chapecó também venceu todas suas partidas por 3 sets a 0. Na fase de grupos, passou por Joinville, São José e Jaraguá do Sul. Nas quartas de final, bateu Florianópolis com parciais de 25-17, 25-18 e 25-23.

