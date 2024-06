Brusque sobe 54 posições em ranking do Tesouro Nacional sobre transparência

Brusque está na 94ª posição do ranking municipal Balanço do Setor Público Nacional (BSPN) de 2023, divulgado pelo Tesouro Nacional. O sistema compara o desempenho de todos os municípios do país em relação à aplicação dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados para a União, permitindo maior transparência e confiabilidade em relação às informações.

Em comparação ao ano passado, o município teve um salto de 54 posições no período avaliado: saiu da 148ª posição para a 94ª posição.

No relatório enviado ao Tesouro Nacional, são avaliadas informações relativas à contabilidade, execução orçamentária, execução fiscal, com desempenho de acordo com a legislação e também se as regras pertinentes à contabilidade pública estão sendo seguidas.

Além de averiguar a questão da transparência, é verificado também o confronto das informações. Atualmente, são encaminhadas várias informações à União e ao Estado, e é realizada uma verificação cruzada para verificar se todos dados se correlatam entre si, sem divergências.

Este é o quarto ano do BSPN do Tesouro Nacional e desde então Brusque vem se empenhando em encontrar melhores práticas quanto às questões contábeis e fiscais.

“Desde a primeira edição, a gente trabalhou de forma interna, com o apoio dos gestores, como a secretária Edena Beatris Censi, secretária de Orçamento de Finanças e Patrimônio, que vem nos dando liberdade para a gente criar mecanismos e criar rotinas para aperfeiçoar os trabalhos dentro do nosso setor”, disse o contador do município, Cristiano Bittencourt.

Cristiano explicou que o ranking é um importante balizador frente a outros municípios, mas não é o objetivo final do trabalho. “As informações prestadas geram informações de gestão também, tanto para a secretária, para os demais secretários, como também para o prefeito, para tomar as decisões com base em dados mais próximos à realidade ou informações que ele consiga realmente tomar uma decisão que necessite”, concluiu.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: