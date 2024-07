Brusque tem zaga titular e possíveis retornos para enfrentar o Guarani

O Brusque enfrenta o Guarani, lanterna isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste domingo, 28, pela 18ª rodada, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O quadricolor tem mais dois desfalques por suspensão e tenta mais uma vitória com hipóteses de deixar o Z-4. Do outro lado, o Bugre não vence há 13 partidas.

É a terceira rodada consecutiva em que o Brusque perde dois jogadores por suspensão. Mas, desta vez, as duas suspensões são por cartões vermelhos: o volante Serrato e o atacante Osman foram expulsos na vitória sobre o Paysandu. Contra o Botafogo-SP, Dentinho e Serrato ficaram de fora; no jogo mais recente, contra o Paysandu, Wallace e Éverton Alemão cumpriram a punição.

Para o jogo contra o Guarani, há a expectativa de que Luiz Henrique e Guilherme Queiróz voltem a campo. Eles se recuperaram de suas lesões musculares e treinaram normalmente nesta quinta-feira, 25. Luiz Henrique não entra em campo desde 16 de junho, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. Queiróz esteve fora desde 1º de junho, quando teve uma ruptura muscular no 0 a 0 com o Novorizontino.

Há sete jogadores pendurados: Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar, Diego Mathias, Jhemerson e Paulinho Moccelin.

No departamento médico, Marcelo e Keké devem permanecer fora.

Um time possível tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Dionísio, Alex Ruan (Dentinho); Jhemerson; Olávio e Paulinho Moccelin.

No Z-4

O Brusque segue no 18º lugar, tem 18 pontos, 14 gols marcados e 21 sofridos. Está invicto há oito jogos, com uma sequência de seis empates entre a última e a penúltima vitória.

É possível sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Para isto, precisa vencer o Guarani, mas fica de olho em outros dois jogos: Ceará x Botafogo-SP (encerrado nesta quinta-feira, após o fechamento da edição) e Coritiba x Chapecoense neste sábado, 27.

Guarani

O Guarani é o último colocado da Série B desde a oitava rodada. Venceu uma única partida na competição, 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em casa, em 11 de maio, na quarta rodada. Desde então, são 13 jogos sem vitória, com oito derrotas e cinco empates. É o pior jejum vivido pelo Bugre desde 2014, quando ficou sem vencer por 12 partidas.

A última partida em que o Guarani não sofreu gols foi o 0 a 0 com o Paysandu na sétima rodada. A diretoria tenta promover uma reformulação do elenco durante a competição. Diversos jogadores já saíram ou já foram liberados para procurarem outros clubes.

Não há desfalques por suspensão. O goleiro Vladimir e o meia Luan Dias estão pendurados.

Uma possível escalação tem Vladimir; Pacheco, Léo Santos Matheus Salustiano, Lucas Adell (Jefferson); Matheus Bueno, Gabriel Bispo; Airton, Luan Dias, João Victon (Vinícius Yuji; Caio Dantas.

Arbitragem

Thaillan Azevedo Gomes (AP) apita a partida, auxiliado por Luis Felipe Gonçalves Correa (PB) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP). Gabriel Henrique Meira Bispo (SP) é o quarto árbitro.

Emerson de Almeida Ferreira (MG) comanda o VAR, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ).

Guarani x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

