Brusque tenta ser sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) de 2027, 17 anos após a última vez em que recebeu o maior evento esportivo do estado.

O prefeito André Vechi falou sobre os planos do município neste sentido, a partir da realização de eventos que servirão de teste, como os Joguinhos Abertos e a Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc). O plano inclui aumentar os recursos destinados à Fundação Municipal de Esportes (FME) visando o alto rendimento e a luta para que a cidade seja campeã geral dos Jasc.

“Nossa meta é organizar os Jogos Abertos em 2027. Até lá, nosso objetivo é fazer um grande diagnóstico dos equipamentos esportivos da cidade: os ginásios e demais locais onde as modalidades vão ser abrigadas. Ver quais precisam de melhorias, fazer um diagnóstico para investir nas melhorias necessárias”, explica Vechi.

O prefeito estima que, para realizar os Jasc, o município receberia em torno de R$ 1 milhão. “Mas se a gente for botar toda a despesa de pessoal para trabalhar, ambulância em locais de jogos, reformas ou adaptações nos ginásios… Por isso queremos fazer este diagnóstico nos próximos anos, para que em 2027 a gente não tenha este gasto todo com infraestrutura, para que a gente vá diluindo isto ao longo do tempo. Tem, sim, esta ajuda de custo.”

Até 2027, eventos como os Joguinhos Abertos e a Olesc serão testes visando os Jasc em relação a necessidades e custos. A ideia é sediar uma destas competições já em 2025 e alguma outra competição da Fesporte [Fundação Catarinense de Esporte] em 2026. O município tem intenção de receber a fundação no próximo ano para verificar a estrutura já existente.

“Isto para até 2027 a gente já estar com estrutura, expertise da organização de eventos nesta parceria com a Fesporte, para sediar os Jasc com qualidade”, completa.

O processo para sediar os Jasc começa a partir de um ofício do município enviado à Fesporte manifestando o interesse e o Conselho Estadual de Desportos (CED) faz a avaliação dos pedidos. Uma série de quesitos são considerados, incluindo o retrospecto recente como anfitrião de outras competições organizadas pela fundação.

Para o prefeito, a iniciativa integra um movimento de devolver a Brusque um papel de protagonista no esporte catarinense. São projetados investimentos de R$ 1,5 milhão a mais na FME em 2025.

“Boa parte deste recurso é para as bolsas, inclusive para o paradesporto e o esporte da terceira idade. Para a gente ir valorizando os nossos atletas e e ir montando as equipes, ao longo dos anos, para em 2027 a gente ganhar. Nossa ideia não é trazer os Jasc por trazer, não. Nossa ideia é ser campeão geral dos Jasc.”

“Os Jasc são um dos grandes projetos dentro de um contexto maior, de uma política de esportes que queremos valorizar aqui na cidade.”

Experiência recente

De 1º a 5 de novembro de 2023, Brusque foi sede da fase regional Leste-Norte, recebendo delegações de 28 municípios e mais de 1 mil atletas. O evento foi uma das classificatórias para os Jasc. Aquela edição foi recebida por Rio do Sul, mas interrompida e cancelada por conta das enchentes.

Anos anteriores

Brusque foi sede dos Jasc pela última vez em 2010. Na ocasião, o município foi o quarto colocado na classificação geral. Foi campeão do ciclismo e segundo colocado em quatro modalidades: atletismo feminino, bolão 23 feminino, tiro armas longas e vôlei feminino. Obteve a terceira colocação no basquete masculino, no bolão 16 masculino, no bolão 23 masculho, na ginástica rítmica, no remo masculino e no tênis masculino.

Em agosto de 2020, durante a pandemia de Covid-19, a Fesporte teve planos de tirar o evento de Jaraguá do Sul e distribuir modalidades a Balneário Camboriú, Rio do Sul, Blumenau, Timbó, Florianópolis e Brusque. Contudo, no mês seguinte, Brusque desistiu de participar e de sediar o evento e, pouco depois, a Fesporte cancelou a edição.

Ao todo, Brusque foi sede dos Jasc em cinco oportunidades: 1960 (a primeira da história), 1965, 1985, 2000 e 2010, todas como sede única.

