Brusque vence o Marcílio Dias nos pênaltis e é semifinalista do Catarinense

O Brusque se classificou às semifinais do Campeonato Catarinense pelo quinto ano consecutivo ao vencer o Marcílio Dias por 5 a 3 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, na noite deste domingo, 17, no Gigantão das Avenidas. Os donos da casa começaram melhor a partida, mas o quadricolor fez um ótimo segundo tempo, chegando a atingir a trave. Nos pênaltis, Matheus Nogueira defendeu o pênalti de Téssio Cajá e todos os jogadores do Marreco acertaram as cobranças.

Mais Marinheiro

A etapa inicial foi bem disputada, com a tensão da rivalidade entre as duas equipes. No primeiro minuto, Cristovam sofreu uma lesão na mão esquerda após falta dura de Marquinhos. Ele recebeu atendimento, um curativo, e continuou em campo.

Era o Marcílio Dias quem tinha maior controle do jogo, mais posse de bola no ataque, e mais oportunidades de abrir o placar. Aos 15 minutos, Felipe Santos lançou Zé Eduardo em velocidade, mas Matheus Nogueira cortou bem.

Rodolfo Potiguar salva

A primeira chance mais clara foi aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, Sílvio cabeceou no contrapé de Matheus Nogueira. Rodolfo Potiguar subiu bem e tirou com um cabeceio quase em cima da linha.

Defesa de Matheus Nogueira

Instantes depois, a torcida marcilista pediu pênalti num lance de Ianson, que atingiu a bola com o braço. Mas era marcada falta de Sandro sobre Rodolfo Potiguar no lance imediatamente anterior.

Aos 31, após cruzamento pela direita, Wallace cortou parcialmente, mas a bola chegou a Zé Eduardo. Ele cabeceou bem para o gol e Matheus Nogueira fez excelente defesa.

No último lance do primeiro tempo, Zé Eduardo pegou sobra de uma falta cobrada por Airton e chutou firme. A bola passou ao lado.

Tentativas do Brusque

O Brusque teve poucos bons momentos na frente. Aos 10, Olávio recebeu bom passe. Cristovam estava a seu lado e o camisa 9 tentou colocá-lo na cara do gol, mas o lateral-direito não acompanhou o raciocínio.

A partir dos 31 minutos, quando Diego Tavares puxou contra-ataque pela esquerda e chutou para defesa simples de Erivelton, o quadricolor conseguiu trabalhar mais a bola e mantê-la longe de sua área.

Aos 37, Cristovam alçou a bola na área e Olávio estava pronto para o cabeceio, mas Victor Guilherme fez o corte. O centroavante acabou cabeceando um pouco a bola e um pouco o adversário, e Erivelton não teve problemas em defender.

Só Brusque

No segundo tempo, o Brusque começou com bons movimentos no ataque. Dentinho chegou à linha de fundo e teve um cruzamento cortado pela zaga. Aos dois minutos, Jhemerson arrancou em contra-ataque e passou para Olávio. O centroavante tentou o chute de longe e isolou.

Aos sete, num momento em que o Marcílio Dias começava a pressionar e encaixava a marcação na saída de bola, Dionísio puxou contra-ataque e passou para Diego Tavares. Ele corta para a direita, chuta, mas é bloqueado. Tinha a opção de passar para Olávio. Pouco depois, Dentinho recebeu na direita, ajeitou e soltou a bomba. Erivelton defendeu em dois tempos.

Ianson teve bom momento aos 19. Dionísio lançou a bola na área e o zagueiro subiu muito bem para cabecear. Só não conseguiu desviar o bastante a bola para o gol, e ela saiu pela linha de fundo. Aos 22, Dionísio alçaria na área uma falta de muito longe, mas a bola pegou efeito e quase encobriu Erivelton. O goleiro subiu e deu um tapa nela para o escanteio.

Grandes chances

O Marcílio Dias já não ameaçava Matheus Nogueira. Nos melhores momentos da equipe no ataque, o Brusque conseguia evitar as finalizações, recuperando alguns de seus próprios erros e atuando de forma segura. Algumas interceptações eram fundamentais, no último instante.

Aos 26, Cristovam recebeu na área, carregou, ganhou a dividida e finalizou na saída de Erivelton. A bola bateu na trave e o lance terminou em lateral. O Brusque seguia com o controle do segundo tempo.

Diego Tavares teve grande chance aos 35. Recebeu belo passe em profundidade de Guilherme Queiróz e, dentro da área, chutou de primeira, com o pé esquerdo. A bola passou por cima do gol, com muito perigo.

Pênaltis

Rafael Traci deu apenas dois minutos de acréscimo e seu apito final foi até segundos antes disso.

Rodolfo Potiguar abriu as cobranças com uma bomba no meio do gol: 1 a 0. Wendel Alex também anotou o gol.

Dionísio cobrou com perfeição. Erivelton foi na bola, mas sem sucesso: 2 a 1. Téssio Cajá chutou firme, mas Matheus Nogueira foi excelente. Acertou o canto e defendeu.

Cristovam teve categoria e fez o terceiro do Brusque, deslocando o goleiro. Zé Eduardo fez o mesmo: 3 a 2.

Dentinho não desperdiçou, cobrando bem, fora do alcance de Erivelton. Airton, ex-Brusque, foi muito bem: 4 a 3.

Coube a Guilherme Queiróz balançar as redes pela última vez e correr para o abraço. O Brusque é semifinalista!

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Avaí nas semifinais do Catarinense, com datas ainda a serem definidas. O Marcílio Dias volta a campo na Copa Santa Catarina, no segundo semestre.

Marcílio Dias 0x0 Brusque

Campeonato Catarinense

Quartas de final – volta

Domingo, 17 de março de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Público total: 5.061

Marcílio Dias: Erivelton; Victor Guilherme, Sílvio, Sandro, Airton; Felipe Manoel, Marquinhos; Felipe Santos (Rafinha Rech), Juninho Tardelli (Téssio Cajá), Gustavo Poffo; Zé Eduardo (Wendel Alex).

Técnico: Waguinho Dias

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Luiz Henrique (Dentinho); Rodolfo Potiguar, Serrato (Dionísio), Jhemerson (Madison); Diego Tavares, Alex Ruan; Olávio (Guilherme Queiróz).

Técnico: Luizinho Lopes

Trio de arbitragem: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Diogo Berndt (CBF) e Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF).

Quarto árbitro: Cinésio Mendes Júnior (FCF).

