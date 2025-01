O Brusque venceu o Caravaggio por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 29, no estádio Augusto Bauer, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. O garoto Dionatan marcou seu primeiro gol como profissional, em uma partida com diversas oportunidades perdidas pelo quadricolor e com sustos causados pelo time visitante. Esta foi a primeira vitória do time brusquense na competição.

Agitado

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O quadricolor, com cinco mudanças no time titular em relação ao último jogo, fez sua melhor parte de jogo deste início de temporada. A equipe vencia duelos no meio-campo, conseguia reter a posse de bola.

E, mesmo sem grande pontaria, conseguia finalizar, especialmente em tentativas de fora da área com Diego Mathias e Gabriel Honório. Guilherme Pira tentava infiltrações e, aos 22 minutos, tabelou com Robson Luiz dentro da área, mas chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Arthur.

O Caravaggio, conseguindo se defender, tinha espaço e velocidade para contra-atacar, forçando o Brusque a cometer algumas faltas no meio-campo. Uma delas, de Diego Mathias, lhe rendeu o terceiro cartão amarelo. O ponta Renan, revelação da base do Caravaggio, era perigoso em suas arrancadas pela esquerda.

Carava ameaça

Aos 26 minutos, Renan pegou de primeira uma sobra na entrada da área. Mesmo com desvio no meio do caminho, Matheus Nogueira fez excelente defesa para escanteio.

Três minutos, depois, o camisa 11 arrancou pela esquerda, cortou para o meio, mas pecou na finalização. A bola saiu fraca e tranquila para Matheus Nogueira.

Placar aberto

Rodolfo Potiguar levou muito perigo ao gol de Arthur aos 33 minutos, com uma bomba de perna esquerda da entrada da área.

Se Robson Luiz marcou contra o Joinville, coube a Dionatan, outro garoto revelado na base do Brusque, abrir o placar contra o Caravaggio. O zagueiro de 20 anos recebeu passe de Biel, avançou na intermediária e soltou um foguete. A bola ainda teve desvio na defesa adversária e morreu no fundo da rede. Lindo gol.

Logo depois, aos 39, Robson Luiz prendeu bem a bola e serviu Diego Mathias, que ajeitou e bateu colocado. A bola passou muito perto do gol do Caravaggio, com perigo.

Desperdícios

O Caravaggio teve enorme oportunidade de empatar aos 40 minutos. Aproveitando vacilo na defesa brusquense, Compri arrancou em boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. Gênesis finalizou firme de primeira. A bola passou com muito perigo para fora, em lance no qual Matheus Nogueira não poderia fazer nada.

Aos 46, Biel criou e perdeu chance gigantesca de dobrar a vantagem brusquense. Fez o desarme sobre Henik e saiu sozinho com Arthur. Contudo, finalizou em cima do goleiro, que teve muito mérito na defesa sem rebote.

Em aberto

O segundo tempo não começou com perda de intensidade. Enquanto o quadricolor controlava e queria seguir em cima, o Caravaggio tentava sair em velocidade em busca do empate.

Aos 11 minutos, Diego Mathias, deixou Gabriel Henrique na saudade, invadiu a área pela linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola cortou para escanteio.

O Caravaggio teve ótima chance aos 16. Após cobrança de falta de Renan, Gênesis fez o passe de cabeça e Henrique, livre, se jogou para completar com o pé. A bola foi para fora.

O segundo não sai

A equipe visitante foi crescendo na partida, preocupando a torcida brusquense, que já não via o Brusque se aproximar do segundo gol. Até os 28 minutos, quando Biel, após ótima jogada em velocidade de Guilherme Pira, mandou por cima do gol, de dentro da área, para total desespero do torcedor.

Aos 35 minutos, Alex Ruan alçou na área. Mateus Pivô subiu com liberdade na entrada da pequena área e cabeceou por cima do gol.

Aos 39, Paulinho Moccelin fez bela jogada no contrapé da defesa adversária e serviu Pollero, que soltou o pé. A bola desviou na zaga, bateu no travessão e saiu, mas William Machado Steffen assinalou tiro de meta.

Aos 45, Pollero, Serrato e Moccelin fizeram grande jogada. Moccelin cabeceou, a bola ia entrar, mas Serrato, sem saber, completou com o pé e mandou na trave. Foi marcado impedimento do volante.

No último minuto, em falta para o Caravaggio, Kauê alçou a bola na área, mas ela parou na defesa brusquense e Serrato a despachou para frente.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Barra no Augusto Bauer às 18h deste sábado, 1º. O Caravaggio recebe o Hercílio Luz no Estádio da Montanha, com apito inicial às 18h30 de domingo, 2.

Brusque x Caravaggio

Campeonato Catarinense

5ª rodada

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 1505

Renda: R$ 34.750

Brusque: Matheus Nogueira; Dionatan (Ianson), Éverton Alemão, Jhan Torres; Diego Mathias (Serrato), Rodolfo Potiguar, Alex Ruan; Gabriel Honório (Mateus Pivô), Biel, Guilherme Pira (Paulinho Moccelin); Robson Luiz (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Caravaggio: Arthur; Compri, Vinícius Barcellos, Pavani, Querobino; Henik, Henrique (Kauê); Gabriel Henrique (Juninho), Lucas Matheus (Fernando Portel), Renan (Mateus Goiano); Gênesis (Elyson)

Técnico: Luis Carlos Cruz

Gol: Dionatan

Cartão amarelo: Diego Mathias, Robson Luiz, Filipe Gouveia, Serrato; Querobino

Trio de arbitragem: William Machado Steffen, auxiliado por Vanessa Stahelin e Adenílson Teófilo Cardoso.

Quarto árbitro: Thiago Mariano é o quarto árbitro.

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: