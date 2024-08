Brusque vence o Joinville em jogo-treino no Augusto Bauer

O Brusque venceu o Joinville por 2 a 0 em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira, 23, no estádio Augusto Bauer.

O placar foi aberto na primeira etapa com um bonito chute do meia uruguaio Agustín González, após passe do compatriota Matías Ocampo. Wellissol dobrou a vantagem no segundo tempo. Dionísio fez belo lançamento e o atacante dominou, se livrou da marcação e tocou na saída do goleiro.

Os titulares da partida contra o Goiás não atuaram. Do lado do JEC, a atividade serviu de preparação para a Copa Santa Catarina, que começa em 7 de setembro. A partida foi acompanhada por membros dos dois clubes e algumas dezenas de torcedores.

A escalação do quadricolor no primeiro tempo teve Georgemy; Cristovam, Madison, Maurício, Gabriel Lima; Rodolfo Potiguar; González, Jhemerson, Paulinho Moccelin; Robinho e Ocampo.

Gabriel Lima é um reforço recente do Brusque. Ainda não anunciado de forma oficial, é um lateral-esquerdo de 21 anos, que disputou a Série D pelo Real Brasília-DF. Está emprestado ao clube brusquense.

No segundo tempo, o time iniciou com Matheus Emiliano; Cristovam, Henrique Zen (base), Maurício, Gabriel Lima; Diego Tavares, Dionísio, Neto, Wellissol; Keké e Osman.

O Brusque volta a campo na terça-feira, 27, para enfrentar o Sport na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B. A partida começa às 21h.

